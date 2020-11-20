Пресс-конференции

18:46 20.11.2020

Спрос на установку солнечных станций в 2020г существенно упал – участники рынка

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Киев. 20 ноября. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Представители компаний, занимающиеся проектированием, строительством солнечных станций, а также оборудованием для них, отмечают существенное снижение спроса на их услуги со стороны заказчиков в связи с нестабильностью условий развития отрасли и растущими задолженностями за "зеленую" электроэнергию.

"Мы говорим, что за три квартала текущего года запущено 1260 МВт ВИЭ-генерации. Это скорее момент инерции. Если отфильтровать все те объекты, по которым было принято решение инвестрировать в текущем году, когда начались все эти проблемы, останется очень мало от этой цифры, может, процентов десять", – сказал на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу директор компании Voltage Group, занимающейся реализацией проектов по проектированию и строительству энергообъектов, Виталий Николаенко.

При этом он отметил, что в текущем году "спрос на промышленные СЭС упал на 100%".

В свою очередь владелец и СЕО компании "Атмосфера", позиционирующейся как дистрибьютор технологий и оборудования для возобновляемой энергетики, Алексей Бадика отметил сокращение спроса на установку домашних СЭС в текущем году "приблизительно наполовину".

Кроме того, генеральный директор производителя высоковольтного оборудования Volten Group Александр Суслов отметил: "К началу года у нас были планы участвовать в проектах на 200 МВт, как итог – за год 13 МВт. Это катастрофическое падение в отрасли".

Теги: #спрос #сэс
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