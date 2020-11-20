Ежегодные потери э/э в изношенных сетях оцениваются в 20 млрд грн – представитель EDS

Киев. 20 ноября. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Ежегодные потери в электросетях как по причине изношенности сетей, так и оборудования составляют около 20 млрд грн и являются узким местом, которое тормозит развитие энергоотрасли, считает главный инженер EDS Engineering Максим Молдован, занимающейся проектированием и строительством энергообъектов.

"В 2019 году по причине износа электросетей и оборудования в Украине произошло 156 тысяч аварий. Ежегодно потери э/э по причине износа составляют почти 13 тыс. млн кВт-ч, или 11% произведенной э/э. Если перевести эти показатели в деньги, то потери оцениваются в 20 млрд грн ежегодно", – сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом он обратил внимание на низкий уровень капиталовложений в реконструкцию отрасли.

"Облэнерго в прошлом году вложили в развитие бизнеса 5 млрд грн, и только 14% от этого объема - в развитие инфраструктуры. Это самый низкий показатель в Европе. К примеру, в Румынии он в 5 раз больше, в Польше – в 6 раз, в Германии – в 8 раз", – отметил Молдован.

Для разрешения этой ситуации, по его мнению, в Украине необходимо разработать единую концепцию реконструкции распределительных сетей и оборудования, в которой, в частности, предусмотреть применение технологий умных сетей. Кроме того, требует решения на законодательном уровне вопрос развития системы обучения квалифицированных кадров для энергоотрасли, остро испытывающей сегодня их дефицит.

В то же время он подчеркнул, что на темпы и объемы реконструкции влияет не отсутствие необходимых средств, а отсутствие уверенности инвесторов в безопасности вложений и прозрачности условий для этого. При этом по словам Молдована, введение стимулирующего тарифообразования создает условия для активизации процесса модернизации сетей и оборудования.

Директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин со своей стороны добавил, что без решения модернизации сетей говорить о конкурентоспособности украинской энергетики на европейских рынках не приходится.

"Без развития сетей мы не сможем стать одним из самых крупных поставщиков "зеленой" электроэнергии в Европу, для чего географически у нас есть все условия", – отметил он.