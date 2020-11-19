Киев. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Правозащитники предлагают расформировать Бердянскую исправительную колонию №77, где, как они утверждают, к осужденным применяют пытки и издевательства.

"Сейчас у Министерства юстиции такая политика - колонию закрывают, если там меньше 50% наполняемости. Почему так нельзя сделать с этой 77-й колонией? Денис Малюська (министр юстиции – ИФ), почему вы не делаете это с 77-й колонией? Если вы не имеете на нее никакого влияния, если вы не можете ничего сделать, так закройте ее вообще", - сказал председатель ОО "Альянс украинского единства" Олег Цвилый на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, в этой колонии уже много лет творится беспредел, персонал издевается над заключенными, применяет к ним пытки, есть случаи дискриминации по национальным признакам.

Цвилый подчеркнул, что в исправительном учреждении находятся осужденные за нетяжкие преступления.

Как отметила адвокат ОО "Правозащитная группа "СИЧ" Марина Киптила, данную ситуацию надо разрешать на государственном уровне.

Она сообщила, что правозащитная группа отправила ходатайство в департамент Офиса генпрокурора по уголовным производствам о пытках.

"Очень надеюсь, что в данном случае будет принято решение об осуществлении процессуального руководства над направленными нами в ГБР (Государственное бюро расследований – ИФ) заявлениями и действительно будет проведено надлежащее, эффективное и быстрое досудебное расследование, и будут установлены и наказаны виновные лица ", - сказала Киптила.