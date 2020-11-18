Диагностику хронической обструктивной болезни легких должны проводить врачи первички – мнение

Киев. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Диагностику и постановку диагноза людям с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) должны проводить семейные врачи, считает профессор кафедры семейной медицины Запорожского государственного медицинского университета, семейный врач, член правления ОО "Академия семейной медицины Украины" Ирина Волошина.

"Семейный врач может ставить диагноз ХОБЛ. Есть четкие критерии, когда пациента направят к пульмонологу. Мы за то, чтобы активнее внедрять методику спирометрии на первичке, чтобы семейные врачи имели возможность ставить эти диагнозы и назначать базисную терапию и только в конкретных случаях направлять к пульмонологам",- сказала она в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Эксперт также отметила необходимость обеспечить семейных врачей спирометрами, внести соответствующие изменения в нормативную базу.

В свою очередь, и.о. генерального директора Директората медицинского обеспечения Министерства здравоохранения Украины Евгения Идоятова отметила, что в министерстве ведут работу по внесению изменений в нормативную базу по работе врачей первички и поднимут вопрос диагностики ХОБЛ и обеспеченности спирометрами на ближайших заседаниях.

Она также добавила, что включение терапии пациентов с ХОБЛ в программу реимбурсации зависит от финансирования и пока не рассматривалось.

"Относительно профилактики – один из основных факторов ХОБЛ это курение. Минздрав готовит нормативно-правовые акты относительно профилактики и сокращения количества курильщиков",- добавила Идоятова.

Со своей стороны, директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины Алена Горошко отметила, что пациенты могут бесплатно получить диагностику ХОБЛ по направлению семейного врача.

"За период работы программы медгарантий в электронной системе здравоохранения выписано 9,3 тыс. электронных направлений пациентам на диагностику методом спирометрии. Около 4 тыс. прошли диагностику",- сказала она.

Врач-пульмонолог, эксперт по вопросам пульмонологии Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Татьяна Барановская добавила, что 25% пациентов страдающих ХОБЛ обращаются к врачам, среди них 75% с тяжелым течением болезни.

"Заболевание протекает очень медленно. Оно начинается после 40 лет под влиянием разных факторов, чаще всего это продукты горения сигарет, иногда это влияние производства, иногда генетическое заболевание",- сказала врач.