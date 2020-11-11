Пресс-конференции

16:23 11.11.2020

Больше половины украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры – опрос

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(новость от 13.49 раздается в новой редакции)

Киев. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 50,9% украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры, свидетельствуют результаты проведенного с 17 по 24 октября Киевским международным институтом социологии (КМИС) опроса, презентованного в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

При этом в опросе предлагалось только две позиции, которые респондент мог поддержать - "Для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры с Россией и представителями ДНР.ЛНР" и "Нелья для достижения мира на Донбассе идти на уступки Москве и сепаратистам".

Вторую позицию поддержали 38,9% опрошенных. . ,

По другим вопросам также предлагалось два ответа, которые бы относили респондентов к "условному полюсу "Национально-патритической ориентации" или "Критически-прооппозиционой ориентации".

Как свидетельствуют результаты исследования, 52,4% украинцев считают, что Украина в будущем одержит победу над РФ, 10,5% считают, что произойдет наоборот, 34,5% затруднились ответить на такой вопрос.

56,6% респондентов считают, что в будущем страна достигнет мира и нормализации отношений с РФ, 30,1% считают, что у Украины в будущем будут напряженные/конфликтные отношении с РФ.

52% считают, что для Украины наиболее важными являются независимость и целостность ее границ, 32,6% считают самым важным благополучие украинских граждан. При этом 53,3% считают самым важным сейчас развивать экономику, а 34,5% - победить в войне.

В ходе исследования было опрошено 1502 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на подконтрольной правительству Украины территории. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.

Теги: #переговоры #донбасс
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