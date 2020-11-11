Пресс-конференции

12:16 11.11.2020

За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3% украинцев, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5% - опрос КМИС

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(техповтор)

Киев. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства, если бы они проходили во второй половине октября 2020 года, готовы поддержать 33,3% определившихся с выборов украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре-ноябре текущего года и представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

17,3% респондентов проголосовали бы за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко, 11,1% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 10,5% - за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко.

Кроме того, 9,5% определившихся поддержали бы лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 8,8% - главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктор Медведчука.

Полевой этап исследования длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются властью Украины. Было опрошено 1502 респондента. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы задать несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 человека.

Теги: #президент #соцопрос #рейтинг
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