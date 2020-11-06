Пресс-конференции

16:58 06.11.2020

Смена товарной модели ПСО для "Энергоатома" пока не улучшила финансовое состояние ядерного монополиста ‒ отраслевой профсоюз

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Киев. 6 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА ‒ Изменение условий продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии для нужд населения в рамках ПСО в августе этого года привело к убыткам для компании, сообщил зампредседателя Атомпрофсоюза Алексей Лыч на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением от 5 августа 2020 года №694 обязал "Энергоатом" в рамках ПСО продавать ГП "Гарантированный покупатель" 50% своей электроэнергии для нужд населения по 1 коп. за 1 кВт-час. Взамен правительство предоставило атомщикам право реализовывать еще 40% собственной э/э на свободном рынке. Еще 10% ресурса НАЭК обязан реализовывать в обязательном порядке на рынке на сутки вперед (РСВ)

"Я категорически был против, чтобы так вводилось. Но мы согласились поставлять по 1 копейке для населения после того, как нам объяснили, что "ГарПок", задолжавший нам 9 млрд грн, сможет за счет продажи этой электроэнергии погасить нам долг, так как других путей погашения не было. К сожалению, этого не произошло. Согласно всем программам Минэнерго, "ГарПок" ставит целью расчеты с "зелеными". Нас обвели вокруг пальца. Девять миллиардов нам не вернули, и мы получили убытки. Это была наша ошибка", ‒ заявил Алексей Лыч.

До того "Энергоатом" в рамках ПСО продавал "ГарПоку" 80% вырабатываемой э/э по цене 56,6 коп. за 1 кВт-час. По информации экспертов, в настоящее время средневзвешенная цена э/э НАЭК составляет в отдельные месяцы менее 56,6 коп. за 1 кВт-час, при этом убыток вследствие изменения товарной модели ПСО достиг 5 млрд грн, что, в свою очередь, не позволило "Энергоатому" вывести вовремя из ремонта два атомных энергоблока.

В тоже время, согласно ожиданиям участников рынка, в 2021 году Кабмин и НКРЭКУ могут внедрить финансовую модель ПСО, в соответствии с которой "Энергоатом" сможет самостоятельно реализовывать на свободном рынке полный объем вырабатываемой электроэнергии. При этом субсидии населению НАЭК будет выплачивать из собственного дохода. Это позволит атомщикам наладить реализацию основного объема э/э по двусторонним договорам предположительно по цене 1,2-1,3 грн. за 1 кВт-час.

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