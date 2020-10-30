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18:46 30.10.2020

Ситуация с КС требует мудрого решения – политолог

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Киев. 30 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В вопросе с Конституционном судом Украины необходимо мудрое решение, которое бы не разрушило существующие институты власти, считает директор института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Здесь есть о чем думать, здесь надо не спешить, необходимо мудрое решение. Нужно собрать Верховную Раду, нужен совет фракций… Без лидеров фракций в Верховной Раде невозможно принимать какие-то взвешенные, консолидированные решения… Экспромтные решения на эмоциях – они не всегда приносят успех, а мы нуждаемся в успехе", - сказал Карасев во время "круглого стола" в пятницу в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что не взвешенными действиями можно полностью разрушить существующие институты и спровоцировать хаос в стране.

"Да, они хлипкие, хрупкие, коррумпированные, но все-таки это институты, это уполномоченные органы", - отметил Карасев.

По его мнению, президенту прежде, чем разыгрывать "жесткий сценарий", необходимо проанализировать – "вы его проиграете и получите еще один мощный удар по вашей репутации и вашей организации".

"Меня волнует вопрос, посчитали они или нет свои возможности?", - отметил эксперт.

По мнению Карасева, надо принимать решения в отношении отдельных судей КС, если они подозреваются в коррупции.

"Если говорят, что Конституционный суд коррупционный, что все там коррупционеры, тогда надо бороться с отдельными коррупционными судьями, а не с судом, как с институтом, если есть такая информация, есть соответствующие органы и пусть они работают с соответствующими заявлениями, работают по судьям, а не по суду", - сказал Карасев.

По мнению политолога, председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко "это банальная борьба Зеленского за выживание".

По его словам, президент вынужден реагировать на давление Запада.

"Здесь надо реагировать, а как реагировать?", - сказал политолог.

Он также напомнил, что у Украины уже сложилась традиция - выходить из политического кризиса "путем политико-правовых решений - 2004 год, 2007 год".

При этом Фесенко отметил, что в настоящее время коалиция разрознена, хотя их объединяет желание ослабить Зеленского.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко согласен с главой Конституционного суда Александром Тупицким, что законопроект президента, предлагающий прекратить полномочия состава Конституционного суда имеет признаки конституционного переворота.

Теги: #мнение #кс
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