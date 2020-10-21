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11:33 21.10.2020

К выборам создано приложение для анализа процесса голосования в режиме реального времени

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Киев. 21 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинский институт политики совместно с общественной организацией "Международная ассоциация трансфера технологий" представили приложение "ІТТА-аномалия" для анализа процесса голосования в режиме реального времени.

"Сегодня мы хотим презентовать еще один наш продукт, который, как мы считаем, будет способствовать противодействию фальсификациям, незаконным способам исказить явку или результаты голосования. Этот продукт также является абсолютности бесплатным и рассчитан на политические партии, независимые общественные организации, избирательные комиссии, особенно ЦИК, которая будет собирать результаты со всех местных избиркомов - всех участников избирательного процесса, журналистов, экспертов", - сказал в ходе презентации в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" приложения директор УИП Руслан Бортник.

Как указывают разработчики, программный продукт "ITTA-аномалия" отражает отклонения во время голосования на избирательных участках, что дает возможность, как участникам избирательного процесса, так и другим заинтересованным организациям и лицам в соответствии среагировать и принять соответствующие решения. Процесс обработки программой информации занимает до 5 минут в зависимости от качества интернет-соединения, после чего данные с участка отображаются в системе и доступны для ее пользователей.

Политические партии для использования всего спектра возможностей приложения, должны будут пройти регистрацию.

"Так, каждая партия, получив от нас логин и пароль доступа, сможет бесплатно использовать нашу разработку, при этом обеспечив себя дополнительным инструментом для защиты от недобросовестных конкурентов и других заинтересованных лиц", - говорит президент "ІТТА" Артем Гончаренко.

Теги: #голосование #приложение
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