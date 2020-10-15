Пресс-конференции

12:43 15.10.2020

Наличие современных средств опломбирования в избирательных комиссиях гарантирует чистоту избирательного процесса – КИУ

2 мин читать

Киев. 15 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – От наличия в территориальных избирательных комиссиях современных средств опломбирования напрямую зависит количество проблем, конфликтов и нарушений законодательства на выборах, считает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Это чрезвычайно важно. Чем больше процент у нас будет опломбированных урн, пакетов и т.д, тем меньше у нас будет проблем, скандалов, конфликтов, нарушений законодательства", - сказал Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщил президент Ассоциации производителей систем опломбирования Ростислав Цирень, за 10 дней до выборов "меньше половины территориальных избирательных комиссий заказали и получили современные средства опломбирования и опечатывания".

По его словам, украинские предприятия освоили полный цикл производства такой продукции и могут обеспечить все нужды украинского рынка.

Цирень отметил, что на выборах президента и народных депутатов участковые комиссии получали необходимое оборудование от Центральной избирательной комиссии, при подготовке к местным выборам территориальные избирательные комиссии занимаются этими вопросами сами.

"Мы сталкиваемся с некомпетентностью, с нежеланием, перегрузкой и, кроме того, очень отягощенной процедурой... им надо самим провести поиск, самим заказать, составить договор, зарегистрировать этот договор в казначействе, обеспечить доставку этих изделий в территориальные избирательные комиссии, а потом распределить по участковым избирательным комиссиям. Это процедура, с которой, к сожалению, многие территориальные избирательные комиссии не справляются", - рассказал Цирень.

Он прогнозирует, что в избирательном процессе снова появятся "бумажные наклейки с печатями", которые не гарантируют полную сохранность документов.

Теги: #киу #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 15.10.2020
Наличие современных средств опломбирования в избиркомах гарантирует чистоту избирательного процесса – КИУ

Наличие современных средств опломбирования в избиркомах гарантирует чистоту избирательного процесса – КИУ

13:04 15.10.2020
ЦИК предлагает новый "Продвинутый курс" о местных выборах

ЦИК предлагает новый "Продвинутый курс" о местных выборах

12:33 15.10.2020
В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

12:10 15.10.2020
В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

11:55 15.10.2020
В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

11:45 15.10.2020
Технология клонов, используемая на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - КИУ

Технология клонов, используемая на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - КИУ

11:31 15.10.2020
Технология клонов, которую используют на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - Кошель

Технология клонов, которую используют на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - Кошель

10:57 15.10.2020
Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

10:41 15.10.2020
Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

08:33 15.10.2020
Трамп призвал американцев голосовать за него на президентских выборах 3 ноября

Трамп призвал американцев голосовать за него на президентских выборах 3 ноября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Политизация местных выборов приведёт к острейшим конфликтам между мэрами и горсоветами крупных городов - мнение

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Украинские ученые надеются на продолжение испытаний ранней инструментальной диагностики ПТСР по офтальмологическим биомаркерам

Координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" заявляет о преследованиях и намерена просить госохрану

Большинство украинцев считают, что с каждым новым президентом жизнь в Украине становится все хуже - соцопрос

Досрочные президентские выборы поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

Зеленскому доверяют 38% украинцев, Кабмину 22%, Раде 19% - соцопрос

После местных выборов в Украине возможен коллапс на региональном, местном, локальном и общенациональном уровнях – мнение

Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Совет Европы приветствует основные положения закона о столице - рекомендации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА