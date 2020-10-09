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14:30 09.10.2020

Политизация местных выборов приведёт к острейшим конфликтам между мэрами и горсоветами крупных городов - мнение

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Киев. 9 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Политизация местных выборов в Украине через продвижение политическими партиями общенациональной повестки может привести к острейшим конфликтам между городскими советами и мэрами в крупных городах страны, считает политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Идёт политизация местных выборов, хотя само по себе это неправильно. (...) То, что как мне кажется, будет происходить дальше - это когда начнутся конфликты в крупных городах между новоизбранными мэрами и горсоветами. Это приведёт к новой совершенно ситуации - усиленной политизации отдельных регионов, а не всей страны. Мы не будем знать что делать с Днепром, с Кривым Рогом, со Львовом и другими городами, где будут острейшие внутренние конфликты по результатам голосования", - заявил Небоженко в ходе "круглого стола" "Как итоги местных выборов повлияют на процессы регионализации в Украине" в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам другого участника "круглого стола" политолога Владимира Фесенко, усиление местных политических проектов по итогам местных выборов в октябре 2020 года - это новая украинская политическая реальность.

"Она была и ранее, но в меньших масштабах, а сейчас влияние местных партий на этом уровне будет более мощным. Интрига будет в том: будут ли местные элиты сотрудничать с центральной властью? Думаю, что хотя бы частично будут. Или же они попробуют создать такой, единый фронт, чтобы требовать себе больше полномочий, больше власти. Развернётся борьба за дальнейший ход реформы децентрализации - административно-территориальной реформы, потому что тут на самом деле есть да что бороться и есть сложные моменты", - добавил Фесенко.

Теги: #мнение #политизация #выборы #местные
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