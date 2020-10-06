Пресс-конференции

13:31 06.10.2020

Зеленскому доверяют почти 38% украинцев, Кабмину 22%, Раде 19% - соцопрос

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Киев. 6 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют почти 38% украинцев.

Таковы результаты исследования Центра социального мониторинга, проведенного 20-29 сентября, презентованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Главе государства полностью доверяют 13,8% опрошенных, скорее доверяют – 23,9%, скорее не доверяют – 29%, совсем не доверяют 27,5%. Остальные респонденты затруднились с ответом на этот вопрос.

Национальному банку полностью доверяют 3,3% респондентов, скорее доверяют - 20,6%, скорее не доверяют – 36,4% и совсем не доверяют 28,9% опрошенных.

Кабинету министров полностью доверяют 3,9%, скорее доверяют – 18,1%, скорее не доверяют – 39% и совсем не доверяют 32,5% опрошенных.

Верховной Раде полностью доверяют 2,8% респондентов, скорее доверяют – 16,4%, скорее не доверяют – 40,7% и совсем не доверяют 34,7% опрошенных.

Согласно результатам исследования, баланс доверия-недоверия Зеленскому в сентябре составил -18,8%, в то время как в декабре 2019 года - +31,5%, в июне 2020 года – -8,9%, июле – -11,5%, августе – -15,6%.

Баланс доверия-недоверия НБУ в сентябре составил -41,4% (в декабре 2019 года - -38%), Кабинета министров – -49,5% (в декабре – -19%), Верховной Рады – -56,2% (в декабре – -28%).

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено методом личного интервью по месту проживания респондента 3014 человек. Стандартная погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

Теги: #соцопрос
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