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18:47 02.10.2020

После местных выборов в Украине возможен коллапс на региональном, местном, локальном и общенациональном уровнях – мнение

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Киев. 2 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Существуют опасения возникновения коллапса по результатам местных выборов, полагает политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян.

"Институционально по результатам этих выборов мы будем иметь серьезные прецеденты коллапса на региональном, местном, локальном и общенациональном уровнях. Как установить, состоялись выборы или не состоялись?", - сказал Саакян в ходе круглого стола "Эпидемические и другие угрозы демократическим местным выборам в Украине" в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он подчеркнул, что усугубляет ситуацию не реформированный суд, которому не доверяет общество.

"Соответственно, решения суда не будут серьезным фактором легитимности в этом избирательном процессе, то есть признания (результатов выборов - ИФ) в глазах общества",- отметил Саакян.

Политолог прогнозирует, что предстоящие выборы будут "очень конфликтными", поскольку идет большая борьба за огромные ресурсы.

Саакян также считает, что по результатам выборов можно ожидать ревизию общей политической конструкции и политических раскладов, "потому что фактически… у нас сменится политическая реальность", произойдет перераспределение ресурсов и влияний.

По словам Саакяна, если "слуги" потеряют свое первенство во многих регионах и на разных уровнях, то "им придется перераспределять ресурсы, передоговариваться и в случае масштабности и распространения такого процесса... придется распределять эти ресурсы на общенациональном уровне, выстраивать новые конструкции и делиться властью, что приведет к большей регионализации".

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко считает, что опасность федерализации после местных выборов существует, но она при нормальной работе госорганов минимальная.

"Но при нормальном управлении власти, если внимательно почитаем права областных советов, то мы поймем, что никакой возможности сепаратизировать страну у них на уровне финансов, экономики,хозяйствования, инфраструктуры, даже социокультурных моментов, нет. Только должны нормально работать прокуратура, представители президента на местах... ", отметил Матвиенко.

Теги: #мнение #выборы #местные
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