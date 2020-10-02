Пресс-конференции

12:37 02.10.2020

Совет Европы приветствует основные положения закона о столице - рекомендации

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Киев. 2 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Совет Европы предоставил свои рекомендации к проекту закона №2143-3 "О Киеве - столице Украины", в котором рассмотрено соответствие текста закона Европейской хартии местного самоуправления и рекомендациям Комитета министров СЕ, сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

"Основные изменения, вносимые данным законопроектом (разделение исполнительных органов города Киева и Киевской городской государственной администрации, создание полуавтономных районных советов, избираемых прямым голосованием и внедрение механизма надзора за законностью их деятельности - ИФ) следует приветствовать, как указано в выводах CEGG/LEX (2019) 4 и CEGG/LEX (2019) 5", - указано в заключении Совета Европы.

Согласно тексту законопроекта, городской голова потеряет право голосовать за решения Киевсовета, а полномочия Киевской городской государственной администрации будут переданы градоначальнику с сохранением за руководителем КГГА функций контроля выполнений норм законодательства и права обжаловать в судебном порядке решение городского совета.

КГГА, как указано в законопроекте, должна быть переименована и реорганизована в Киевский магистрат - исполнительный орган Киевсовета. В то же время, в тексте документа нет информации о создании новой городской государственной администрации, указывается в отчёте СЕ.

Также проект закона предполагает создание районных советов, депутаты которых будут избираться прямым голосованием. По словам народного депутат фракции "Слуга народа" Дмитрия Гурина, который является одним из авторов документа, в столице будет проведена административно-территориальная реформа с уменьшением территории районов города и с увеличением их количества.

Помимо этого, депутаты Киевсовета будут получать денежную компенсацию за свою деятельность, размер которой будет определять городской совет. "Бюджет Киева - 2 миллиарда долларов США. Если депутатам не платят горожане, то это будет делать кто-то другой", - сказал Гурин в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В Совете Европы называют разделение должностей главы КГГА и мэра столицы прямым запретом на совмещение этих должностей, а передачу исполнительных функций городским властям - очень позитивным шагом.

СЕ рекомендует парламенту юридически установить, чтобы выполнение Киевским магистратом решений, принятых при осуществлении собственных законных полномочий, не подлежало надзору по принадлежности/целесообразности со стороны главы КГГА. Также рекомендуется установить, что все касающиеся городской власти акты, принятые главой горадминистрации, включая приказы и предписания, могут быть обжалованы в судебном порядке.

В то же время, из закона рекомендуют убрать положения, которые являются слишком подробными и чрезмерно ограничивают полномочия городских властей, включая положение о внутренней структуре городской власти, о заместителях городского главы и главном архитекторе города, о ратуши.

В Совете Европы советуют пересмотреть положения, затрудняющие общие правовые нормы, а именно - о межмуниципальном сотрудничестве (процедура согласования и подписания договоров о сотрудничестве территориальных общин), о пространственном планировании (регулярность внесения изменений в стратегические документы развития пространственного планирования города Киева) и другие.

Теги: #совет_европы #столица
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