Партия " Демократическая сокира" подает в суд в связи с тем, что ее не допустили на выборы в Киевсовет

Киев. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Партия " Демократична сокира" подает в суд в связи с тем, что Киевская городская территориальная избирательная комиссия не допустила ее на выборы в Киевский городской совет, сообщил соучредитель политической партии "Демократическая сокира", первый номер в избирательном списке партии в Киевской городской совет Юрий Гудименко.

"Нам, фактически, сейчас развязали руки. И с развязанными руками мы будем делать именно то, что нам удается лучше всего, а именно биться. Мы подаем в суд. Решение будет принимать Окружной административный суд города Киев, тот самый, который мы пытались и пытаемся до сих пор расформировать. Возглавляет его судья Вовк, которого мы пытались привлечь за коррупцию... В этой битве мы победим, у меня нет в этом никаких сомнений, потому что все решения, которые мы нашли по аналогичным делам по прошлым местным выборам, принимались в пользу партий, а не в пользу их снятия", - сказал Гудименко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он пояснил, что партию не допустили к выборам под предлогом оплаты залога от ненадлежащего юридического лица.

"Два дня назад, вечером Киевская городская территориальная избирательная комиссия с четвертой попытки сняла партию "Демократическая сокира" с выборов в Киевский городской совет. По состоянию на сейчас мы - единственная партия, которую не допустили к выборам в Киеве. Повод, под которым нас не допустили, смешной и максимально абсурдный. Этот повод заключается в том, что мы оплатили залог с ненадлежащего юридического лица", - отметил Гудименко.

Также он добавил, что считает это решение политическим.

"По моему личному мнению, это решение является исключительно политическим. Киев - центр нашей активности. Вы все знаете, что "Демократическая сокира", является одним из участников "Движения сопротивления капитуляции", максимально активным участником уличных протестов, одним из ключевых уличных игроков вообще в Киеве. Наша активность здесь большая, все наши силы здесь, здесь мы сильнее всего, здесь мы работаем 2,5 года. За это время мы наработали не только рейтинги, но и репутацию. Именно это сейчас под угрозой", - подчеркнул представитель партии.