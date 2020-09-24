Общественные организации выступают против предложенного профильным комитетом Рады законопроекта о самоуправлении медпрофессий

Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Ряд общественных организаций выступили против предложенного парламентским комитетом здоровья нации, медпомощи и медстрахования законопроекта о самоуправлении медицинских профессий в Украине (законопроект №2445-д).

"В предыдущих созывах Верховной Рады были зарегистрированы законопроекты, которые касаются врачебного самоуправления, проигнорировать полностью наработки врачебной общественности комитет не мог, поэтому создал рабочую группу, которая должна была доработать их", - сказал президент Всеукраинского врачебного общества, заместитель главы комитета здравоохранения прошлого созыва парламента Олег Мусий.

Он отметил, что "с февраля до июля что-то произошло в парламентском комитете, и ни одно наше предложение не было учтено".

По словам Мусия, зарегистрированный законопроект №2445-д, в частности, предусматривает "перекладывание на врачей многочисленных государственных функций, а также финансовой нагрузки по ведению госреестров, разработке протоколов и стандартов лечения, рассмотрения жалоб пациентов, страхования ответственности врачей".

"Все, с чем не справился Минздрав, хотят передать самоуправлению, оставляя при этом контроль за Минздравом и парламентском комитетом", - сказал он.

Мусий подчеркнул, что законопроект создает риски привлечения к самоуправлению медицинских профессий "карманных псевдоорганизаций", которые будут подконтрольны Минздраву и парламентскому комитету.

"Найдутся всякие псевдопациенты Украины или псевдообщественные организации, которые создаются для коммерческих интересов. Представьте себе, какую организацию, подконтрольную господину Радуцкому и Минздраву, они хотят создать для отстаивания собственных коммерческих интересов", - сказал он.

В свою очередь, президент Ассоциации стоматологов Украины Ирина Мазур отметила, что "стоматологи не поддержат этот законопроект".

Президент Национальной врачебной Рады Украины Константин Надутый отметил, в случае принятия законопроекта, "кто-то заплатит за то, за что не хочет платить государство" и эти расходы будут включены в тарифы на медуслуги, которые оплачиваются через НСЗУ из госбюджета.

"Мы хотим платить за разработку стандартов лечения? Это очень дорогая история, очень дорогая. Во всем мире она финансировалась государством. Мы хотим платить за страхование профессиональной ответственности врачей? Мы готовы оплачивать историю, когда кому-то хочется заработать деньги на высокомаржинальной схеме внедрения нового вида обязательного страхования, потому, что каждый из нас заплатит - врач заплатит, конечный потребитель заплатит. Все пациенты страны заплатят за эту выходку комитета Верховной Рады", - сказал он.

Президент Ассоциации гинекологов-эндокринологов Украины Татьяна Татарчук назвала недопустимым предусмотренное законопроектом принятие "пяти этических кодексов для разных медицинских профессий".

Как сообщалось, в ноябре 2019 года комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования создал рабочую группу для доработки законопроекта о самоуправлении медицинских профессий (№2445). Рабочую группу возглавил один из его авторов - народный депутат Артем Дубнов.

Законопроект №2445, в частности, предусматривал законодательное закрепление и урегулирование профессионального самоуправления медпрофессий, а также создание трех органов профессионального самоуправления: врачебной палаты (в нее войдут все врачи, кроме стоматологов), стоматологической и палаты медицинских специалистов (молодые специалисты с медобразованием, бакалавры, имеющие право на осуществление медицинской деятельности). Палаты будут предоставлять/отзывать лицензию на осуществление медицинской деятельности.