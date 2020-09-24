Пресс-конференции

12:47 24.09.2020

Освобождение от РРО приведет к тенизации части аптечного рынка - мнение

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Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Освобождение от программных РРО (фискальных кассовых аппаратов) приведет к тенизации части аптечного рынка и обороту фальсифицированных лекарственных средств, считает директор общественного объединения "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" Владимир Руденко.

"В Раду внесли законопроекты №3853/1 и №3853/2, которые хотят нивелировать все то, что начало работать в государстве, и создать прецедент, когда часть рынка уйдет в тень. Наша ассоциация не поддерживает эти законопроекты, и мы официально просим депутатов не поддерживать их", - сказал он в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, обязание аптек использовать РРО с 1 января 2020 года позитивно сказалось на рынке и сократило оборот фальсификатов. "В январе 2019 года внесли изменения в законодательство, которыми обязали всех субъектов хозяйствования внедрить розничную торговлю лексредств с использованием кассовых аппаратов и выдавать фискальные чеки. Эти изменения очень позитивные. Внедрение полной фискализации усилит контроль за деятельностью интернет-аптек, упростит работу фискальным органам, Гослекслужбе, и от этого выиграют потребители", - сказал Руденко.

"По информации Гослекслужбы, на сегодня количество фальсифицированных лексредств значительно сократилось. Ведь только в случае наличия фискального чека пациент, который получил некачественные лексредства, может доказать, что купил их в том или ином аптечном учреждении", - добавил он.

Помимо этого, глава ассоциации подчеркнул, что до внедрения законов о программных РРО, "ситуация способствовала сбыту некачественных фальсифицированных лексредств, распространению "серого" импорта".

"Согласно разным источникам, в Украине до 10% оборота лексредств – фальсификат, 80% из них реализуются через интернет и через субъектов хозяйствования без кассовых аппаратов", - добавил Руденко.

Теги: #аптеки
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