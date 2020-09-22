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14:16 22.09.2020

ООО "Черниговгаз Сбыт": проверяйте квитанции, не отходя от кассы

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ООО "Черниговгаз Сбыт": проверяйте квитанции, не отходя от кассы

Каждый месяц специалисты ООО "Черниговгаз Сбыт" разыскивают владельцев денег. Десятки тысяч гривен "зависают в воздухе" из-за невозможности идентифицировать платежи и найти абонентов, которые их осуществили. Так, за шесть месяцев 2020 года жители Черниговской области из-за невнимательности потеряли почти 160 тысяч гривен.

Ситуация, когда абоненты добросовестно платят за потребленный природный газ, но деньги на лицевые счета не поступают, к сожалению, не редкость, говорят в отделе продаж физическим лицам ООО "Черниговгаз Сбыт". Обычно возмущенные клиенты звонят уже в следующем месяце, когда видят в квитанции долг, которого там быть не должно. Мол, и деньги заплачены, и долги откуда-то взялись.

"Значительное количество таких звонков, как правило, вызвано невнимательностью самих клиентов, которые платят за полученные услуги через различные платежные системы, но не уделяют достаточного внимания заполнению реквизитов. Обычно в таких случаях, в графе "комментарий к платежу" значится только фамилия плательщика, но нет ни его адреса, ни номера лицевого счета. Найти такого клиента крайне трудно, а зачислить средства правильно - невозможно. Поэтому такие платежи остаются в разделе неидентифицированных", - отмечает начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Черниговгаз Сбыт" Ирина Антоненко.

Другая причина такой ситуации - ошибки при заполнении, когда, промахнувшись на одну цифру в номере расчетного или лицевого счета, клиент отправляет деньги не туда, куда планировал. А потом видит задолженность и имеет проблемы с поиском денег. Правда, иногда такие недоразумения происходят и при оплате в кассе банка или почты.

"Чрезвычайно важно тщательно сверять данные, указанные в квитанции и банковском чеке, не отходя от кассы. Если клиент платит через интернет-банкинг по давно созданным шаблонам, то должен проверить, все ли поля заполнены корректно", - добавляет Ирина Антоненко.

Если же деньги на счет так и не попали, то потребителю необходимо обратиться в ООО "Черниговгаз Сбыт" с письменным заявлением о поиске средств, к которому нужно приложить копию банковского чека. Если клиент заметил ошибку в банке или на почте, писать заявление о возврате ошибочно зачисленных средств нужно в самом финучреждении.

Нехитрое правило сверять данные в счетах и чеках может сэкономить кучу времени и нервов. Так, из почти 160 тысяч гривен неопознанных платежей, пока идентифицировать удалось чуть больше 100 тысяч.

Справка: Более пяти лет, с 2015 года, ООО "Черниговгаз сбыт" является надежным поставщиком природного газа всем категориям потребителей Черниговской области. Клиентами компании являются более 357,6 тысяч семей Черниговщины, более 1,4 тысячи промышленных предприятий и бюджетных организаций, 47 религиозных организаций, которым ООО "Черниговгаз Сбыт" отпускает более 250 миллионов метров кубических газа в год.

Теги: #черниговгаз_сбыт
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