Пресс-конференции

13:42 22.09.2020

Комиссия по вопросам защиты бизнеса проведет заседание в октябре-2020 - UkraineInvest

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Киев. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Комиссия по вопросам защиты бизнеса проведет заседание в октябре этого года, сообщил исполнительный директор Офиса UkraineInvest Сергей Цивкач.

"Возобновляет свою работу Комиссия по вопросам защиты бизнеса и усовершенствованию инвестиционного климата в Украине под председательством премьер-министра Украины. Мы планируем первое заседание этой комиссии уже в октябре 2020 года", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он добавил, что вопрос инвестиций требует, в частности, усовершенствования регуляторной политики, и соответствующая работа, как Офиса, так и правительства, продолжается.

"Правительство и мы со всеми стейкхолдерами работаем как над решением вопросов, как над усовершенствованием регуляторной политики, так и над привлечением прямых иностранных инвестиций", - указал Цивкач.

В настоящее время UkraineInvest работает над 46 инвестиционными проектами, уточнил исполнительный директор офиса.

"За период 2020-2022 года, это я говорю о минимальных цифрах сейчас, мы предусматриваем привлечение $2,2 млрд в экономику Украины. Относительно существующих инвесторов, которые работают в Украине, за ближайший год-полтора они планируют инвестировать в Украину еще $527 млн", - указал Цивкач.

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