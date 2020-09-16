Отрасль ВИЭ рассчитывает на выигрыш дела в КС о признании неконституционными "зеленых" тарифов

Киев. 16 сентября. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Отрасль возобновляемой энергетики выиграет в Конституционном суде дело по обращению 47 народных депутатов о признании неконституционными положений законодательства по "зеленым" тарифам и условиям поддержки возобновляемой энергетики, убежден управляющий партнер юридической компании Arzinger, представляющий интересы отрасли, адвокат Тимур Бондарев.

"Мы убеждены в том, что дело будет выиграно в пользу отрасли ВИЭ. И это будет большая точка в этом вопросе и понимание того, что не стоит больше делать подходов к этому снаряду, поскольку все мы понимаем, какие колоссальные последствия это будет иметь для всего государства и каждого из нас", – заявил Бондарев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

"Весь этот иск выглядит как абсурд", – отметил адвокат.

По словам советника юридической компании Arzinger Ярослава Чекера, это очень резонансное дело, и решение о признании неконституционными "зеленых" тарифов будет иметь крайне негативные последствия.

"Международные партнеры расценят это как нарушение Украиной международных обязательств. Украина приводит свое законодательство к европейскому, взяла обязательства по декарбонизации экономики. Очень важно, чтобы она выступала надежным партнером, тем более в свете перспектив получения членства в ЕС", – разъяснил он.

Кроме того, советник Arzinger акцентировал внимание, что решение суда не в пользу отрасли негативно повлияет не только непосредственно на производителей электроэнергии из ВИЭ, но и на смежные отрасли, в частности, производителей оборудования для ВИЭ-объектов. Также, по его словам, пострадают банковские учреждения как кредиторы.

"Речь идет не только о государственных "Укргазбанке" и "Ощадбанке", но и международных структурах, таких, в частности, как Европейский банк реконструкции и развития, IFC, немецкие и голландские банки", – отметил он, добавив, что это будет иметь существенное влияние на принятие ими решений о кредитовании других отраслей.

Участвовавший в пресс-конференции соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный выразил убеждение, что обращение в Конституционный суд носит исключительно цель дестабилизация инвестклимата в Украине.

"Все это время, пока оно рассматривается, фактически инвестиции в ВИЭ остановлены. А задумайтесь, почему ЕБРР, к примеру, передумал кредитовать "Укрэнерго?", – сказал Тынный.

Глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков расценил обращение как попытку продемонстрировать позицию против европейского развития и мышления, назвав его исключительно политическим давлением на отрасль.

По его словам, диалога с подавшими в суд депутатами не было. "Они в нем не заинтересованы", - сказал Конеченков.

При этом он заявил, что имея 7,2 ГВт возобновляемой энергетики и, в частности, 1,2 ГВт ветроэнергетики, Украина существенно отстает от европейских соседей, например, по ВЭС в 50 раз от Германии, в 17 раз от Франции и в 5 раз от Польши.

Директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк сообщила, что возглавляемое ей агентство также вслед за Украинской ветроэнергетической ассоциацией подало прошение в КС о привлечении его к делу.

"Надеюсь, они прислушаются к нашим аргументам", – сказала она, отметив, что в случае решение суда о неконституционности условий поддержки ВИЭ пострадают все представители сектора от малого бизнеса до больших иностранных компаний.

Намерение подать прошение о привлечении к делу заявила и представитель Ассоциации солнечной энергетики Украины Татьяна Лисовец.

"Будем также прошение подавать. На мой взгляд, перед КС стоит очень сложный вопрос. Но они неоднократно заявляли о том, что намерены детально разбираться в вопросах, по которым принимают решения. Надеюсь, нас привлекут к делу. Будем добиваться участия в устном производстве, чтобы эффективнее защищать позицию", – отметила она.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА) подала прошение в Конституционный суд о привлечении ее к рассмотрению дела по обращению в КС 47 депутатов о признании неконституционными положений законов об альтернативных источниках энергии и о рынке электроэнергии, считая, что его объективное рассмотрение невозможно без учета позиции целой отрасли