Крупный тайник с боеприпасами, найденный на Харьковщине, принадлежит одному из лидеров "Патриотов за життя" - экс-командир "Азова"

Киев. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Крупный тайник с боеприпасами, обнаруженный полицией в Люботине Харьковской области в конце августа, принадлежит одному из лидеров организации "Патриоты за життя", экс-командиру роты особого назначения МВД "Схидный корпус" Олегу Ширяеву, утверждает экс-командир "Азова" Максим Жорин.

"Недавно на Харьковщине были найдены тайники с боеприпасами, которые, по нашей информации, принадлежат одному из руководителей этой пророссийской организации ("Патриоты за життя"- ИФ) Олегу Ширяеву... Олег Ширяев эти тайники делал еще когда работал в полиции. Полиции на сегодняшний день известно, что он причастен к этим незаконным складам боеприпасов, тем не менее он до сих пор свободно гуляет по стране", - сказал Жорин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в среду.

Он также утверждает, что эти боеприпасы предназначались для дестабилизации ситуации в стране.

Жорин также сообщил, что сейчас группа адвокатов работает над освобождением из-под стражи 16 человек, задержанных после нападения со стрельбой на автобус с представителями "Патриотов за життя", которое произошло вблизи Люботина вечером 27 августа. По словам Жорина, все задержанные занимают проукраинскую позицию, почти все они участвовали в АТО (в том числе и в составе "Азова"), некоторые поддерживают Национальный корпус.

"Мы поддерживаем и одобряем то, что сделали эти 16 героев", - заявил Жорин.

По словам юриста, участника боевых действий Виктора Шендыбило, также участвовавшего в пресс-конференции, при задержании этих людей были допущены процессуальные нарушения. Кроме того, он отметил, что считает ошибочной квалификацию их действий (покушение на убийство и хулиганство). По мнению Шендыбило, своими действиями задержанные стремились не допустить повторения сценария "русской весны" 2014 года.

"Они (задержанные - ИФ) находились в состоянии крайней необходимости, которое исключает уголовную ответственность в целом, потому что... противодействуя таким организациям, как "Патриоты за жизнь", они сохраняют стабильность, мир и порядок в мирных городах и не позволяют дестабилизировать ситуацию и повторить сценарий 14 года", - сказал Шендыбило.

Он также сообщил, что рассмотрение апелляций на меры пресечения задержанным назначено на 1 октября.

Как сообщалось, вечером 27 августа вблизи Люботина на автодороге неизвестные заблокировали автомобилем Mitsubishi движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "Патриоты за життя", и заставили его остановиться. После этого из Mercedes'а вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. В результате пострадали и были госпитализированы 4 человека (трое с ранениями от травматического оружия, четвертый - с черепно-мозговой травмой).

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В тот же вечер полиция задержала 14 человек в Красноградском районе Харьковской области. Позднее были задержаны еще 2 человека. Всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 УК Украины.

28 августа в Люботине правоохранители обнаружили тайник, где хранились почти 5кг тротила, 2,3тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс.патронов различного калибра и множество вспомогательных военных средств. По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины.

По информации источника, близкого к правоохранительным органам, гаражом , в котором хранились боеприпасы, пользовались члены организации "Патриоты - за життя". Получить официальное подтверждение или опровержение этой информации агентству не удалось.