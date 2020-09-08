Юристы оспаривают оценку воздействия на окружающую среду завода Kronospan в Ривненской области

Киев. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинские юристы обратились в суд с иском о признании противоправным и отмене заключения по оценке воздействия на окружающую среду, выданного ООО "Технопривод Инвест Групп", входящего в международную группу компаний Kronospan, которая намерена построить в с.Городок Ривненской области завод по производству ДСП.

"Мы ни в коем случае не против строительства завода, и приветствуем каждую гривню инвестиций в Украину. Но мы подчеркиваем, что любое производство должно обеспечивать экологические стандарты и не превращать нашу страну в могильник отходов", - отметил партнер юркомпании Ario Law Firm и один из адвокатов по делу Руслан Сидорович на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он подчеркнул, что в Украине чрезвычайно мало кейсов по экологическим делам, а за нарушение экологического законодательства практически никого никогда не привлекали к ответственности.

"Но привлечение к ответственности не самоцель. Основная цель - заставить производства в Украине, работающие с вредными выбросами, соответствовать экологическим стандартам", - добавил он.

Как сообщалось, Kronospan намерен инвестировать в новый завод около EUR200 млн и создать около 2 тыс. рабочих мест. Жители Городка неоднократно организовывали протест против строительства этого предприятия, опасаясь загрязнения воздуха и реки.

Кроме того, как отметили участники пресс-конференции, предприятие будет работать у заповедной зоны, и эко-активистами и юристами выявлены многочисленные нарушения экологического законодательства, что может привести к катастрофическим последствиям для экосистемы области.

По словам Сидоровича, если юристам удастся добиться выполнения условий эко-активистов и местных жителей, то завод должен будет пройти повторный мониторинг воздействия на окружающую среду (который обеспечивает Госэкоинспекция) с привлечением общественности.

"При первом мониторинге общественность также присутствовала, но больше половины требований не было выполнено", - уточнила представитель общественной организации "ЭКО-Ривненщина" Алла Лосик.

Первое судебное заседание по делу состоится 10 сентября 2020 года.

ООО "Кроноспан УА" (Нововолынск), представляющая в Украине группу Kronospan, является одним из крупнейших в стране производителей ламинированных и шлифованных ДСП и постформинга, плиты из ориентированной длинноразмерной стружки (OSB) Также поставляет на рынок плиты МДФ, шлифованные и лакированные ХДФ, глянцевые плиты HDD, ламинированные полы, стенные декоры, подоконники, аксессуары и другие виды продукции группы Kronospan.

Компания недавно запустила новое производство в Нововолынске по выпуску ориентировано-стружечных плит (OSB), под этот проект ЕБРР организовал синдицированный кредит на EUR116 млн.