Филатов остается лидером электоральных симпатий в Днепре, Буряк в Запорожье – опрос

Киев. 26 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – На выборах мэра Днепра в первом туре наибольшую поддержку в настоящее время получил бы действующий городской голова Борис Филатов – 31,51% голосов тех избирателей, которые определились со своим выбором.

Согласно данным опроса, проведенного Социологическим центром им. М.Драгоманова и презентованного его руководителем Сергеем Штепой на пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина", за лидера "Громадской силы" Загида Краснова отдали бы свои голоса 28,13% днепрян, за кандидата от "Слуги народа", главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко – 11,45%, за Сергея Никитина от "Оппозиционной платформы – За жизнь" - 6,08%. При этом 18,31% готовы поддержать другого кандидата.

При этом во втором туре за Филатова проголосовали бы сейчас 39,4% горожан, а за Краснова – 35,9%.

На выборах в городской совет Днепра партия "Пропозиция", членом которой является Филатов и еще ряд украинских мэров, получила бы 22,31% голосов определившихся респондентов, "Громадская сила" – 22,11%, "Слуга народа" – 13,51%, Блок А.Вилкула "Украинская перспектива" – 11,36%, ОПЗЖ – 9,22%, Партия Шария – 4,95%, "Батькивщина" – 4,21%, "Европейская солидарность" - 4,13%.

Опросы Face-to-face проводились в Днепре с 21 по 24 августа 2020 года. Было опрошено 2975 респондентов по половозрастной выборке.

В городе Запорожье за действующего мэра Владимира Буряка готовы в настоящее время проголосовать 33,21% избирателей, за кандидата от ОПЗЖ Владимира Кальцева – 15,32%, за замглавы Запорожской ОГА и кандидата от "Слуги народа" Виталия Тишечко – 14,64%.

Во втором туре Буряк набрал бы сейчас 49,3% голосов против 32,2% у Кальцева.

На выборах в городской совет Запорожья "Слуга народа" набрала бы сейчас 20,12% голосов определившихся горожан, ОПЗЖ – 16,84%, "Единение" Буряка – 14,21%, "Евросолидарность" – 6,24%, "Партия Шария" – 4,51%, "Батькивщина" – 4,42%, "Пропозиция" – 3,07%.

Опросы Face-to-face проводились в Запорожье с 20 по 23 августа 2020 года. Было опрошено 1864 респондента по половозрастной выборке.