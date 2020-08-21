Пресс-конференции

12:07 21.08.2020

Почти 47% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, 27,3% выступают за внеблоковый статус – соцопрос

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Киев. 21 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Вступление Украины в НАТО поддерживают 46,8% украинцев, 27,3% выступают за внеблоковый статус, а 16,4% - за вступление в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Такие данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, 46,8% опрошенных проголосовали бы за вступление, 33,3% - против. 9% не принимали бы участия в голосовании, а 10,9% затруднились ответить.

На референдуме об утверждении внеблокового статуса Украины, 27,3% проголосовали бы "за", 37,3% - против, 12,5% не принимали бы участия в голосовании, а 22,9% затруднились ответить.

Вступление Украины в ОДКБ на рефендуме готовы поддержать 16,4% опрошенных, 51,1% - против, 12,8% не принимали бы участия в голосовании, а 19,7% затруднились ответить.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3012 респондентов, ошибка выборки 1,1-1,83%.

Теги: #опрос
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