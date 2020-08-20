В Федерации профсоюзов поддержали инициативу Зеленского о повышении минимальной заплаты

Киев. 20 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о повышении минимальной заработной платы поддерживается Федерацией профсоюзов, заявил первый заместитель председателя Совместного представительского органа объединений профсоюзов, заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин.

"Касательно предложений, с которыми вышел сегодня глава государства - профсоюзы проанализировали эти показатели и тут мы, анализируя эти цифры, опираемся на положения Генеральной сделки, которую мы подписали в 2019 году с властью и работодателями. В соответствии с нормами этой Генеральной сделки при определении уровня минимальной зарплаты мы отталкиваемся от двух показателей: первый - это то, что минимальная зарплата не может быть ниже фактического прожиточного минимума трудоспособного лица. По последним данным Минсоцполитики, размер фактического прожиточного минимума составляет 5 150 грн", - сказал Шубин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он отметил, что первым шагом, который должен рассмотреть парламент уже 25 августа, станет повышение минимальной зарплаты до этого уровня. Вторым шагом, по словам зампредседателя ФПУ станет повышение, согласно инициативе президента, минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до уровня 6 тыс. грн.

"Третьим шагом, который предусматривается в средине 2021 года, мы фактически должны приблизиться к следующему показателю, который является контрольным в Генеральной сделке. Это европейский показатель, который ориентируется на рекомендации Европейского парламента 2008 года и говорит о том, что уровень минимальной зарплаты в стране должен быть не более чем в два раза меньше чем средняя заработная плата в стране. То есть минимальная зарплата должна составлять не менее 50% средней заработной платы", - считает зампредседателя Совместного представительского органа объединений профсоюзов.

Так, в ФПУ считают, что инициативы Зеленского полностью соответствуют достигнутым ранее договоренностям между правительством, работодателями и работниками.

Как сообщалось, Зеленский 6 августа подал на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, которым с 1 сентября планируется увеличить размер минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен.

На прошлой неделе правительство одобрило макроэкономический прогноз на следующий год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты - до 6 и 6,5 тыс. грн в 2021 году.