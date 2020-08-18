Пресс-конференции

15:12 18.08.2020

Более 40 профессиональных медассоциаций готовятся возродить Федерацию общественных медобъединений Украины

2 мин читать

Киев. 18 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Более 40 профессиональных медицинских ассоциаций готовятся возродить созданную в 1998 году Федерацию общественных медицинских объединений Украины (ФОМОУ) для участия медобщественности в решении актуальных вопросов развития системы здравоохранения.

Как сообщил президент ФОМОУ Вячеслав Каминский во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", первый съезд ФОМОУ пройдет в Киеве 28 августа.

"Мы хотим объединить усилия для взаимодействия между Верховной Радой, профильным парламентским комитетом, Минздравом и существующими в Украине профессиональными врачебными ассоциациями, чтобы получить право на участие в создании и внедрении единых стандартов оказания медицинской помощи, социальной защиты медицинских работников", - сказал он.

Каминский при этом отметил, что "ФОМОУ основывается на тех организациях, которые основали федерацию". "Тогда их было 54, в настоящее время это 41 действующая организация. Федерация модернизуется и открыта всем профессиональным медицинским объединениям", - сказал он.

По словам Каминского, деятельность федерации будет направлена, в частности, на участие в решении актуальных вопросов профориентации, профобразования и трудоустройства медиков, в том числе за рубежом, внедрении конкурсной системы профессионального и должностного роста, поддержку развития медицинской науки, практики и медицинского образования, а также координацию и регулирование альтернативных методов и моделей частной медицины путем создания, внедрения и развития общественно-государственной системы лицензирования медицинской деятельности.

Каминский также сообщил, что одним из направлений деятельности ФОМОУ будет внедрение механизма индивидуальной лицензии врача, однако он подчеркнул, что это направление не является основным для деятельности федерации.

"На сегодня важных, определяющих вопросов достаточно много. Вопросы лицензирования или переаттестация врачей - это не основные вопросы", - сказал он.

В свою очередь член ФОМОУ Николай Проданчук отметил, что "федерация поставила задачу не просто поддержать своих членов – профессиональные ассоциации, но и максимально содействовать принятию и внедрению закона о самоорганизации медицинских профессий".

Своей стороны член ФОМОУ, народный депутат 8 созыва Верховной Рады Ирина Сысоенко подчеркнула, что федерация, являясь общественной организацией, объединяющей общественные профессиональные организации, "начнет обсуждение с медицинской общественностью этого будущего закона".

Она также отметила, что ФОМОУ будет инициировать создание реестра врачебных ошибок.

"Это бесценная информация, данные, на основе которых должно развиваться обучение врачей и медиков. К сожалению, в Украине пока такого реестра нет", - сказала она.

При этом генеральный секретарь ФОМОУ Андрей Ткаченко подчеркну, что в своей деятельности федерация будет опираться на международный опыт

"Все, что будет делать ФОМОУ, все это будет основано на принципах международных норм и стандартов", - сказал он.

Теги: #медики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:53 17.08.2020
Белорусские медики потребовали предоставить им доступ к пострадавшим в СИЗО

Белорусские медики потребовали предоставить им доступ к пострадавшим в СИЗО

12:01 14.08.2020
Почти 20% украинцев считает, что врачей можно и нужно дополнительно отблагодарить - соцопрос

Почти 20% украинцев считает, что врачей можно и нужно дополнительно отблагодарить - соцопрос

00:29 10.08.2020
Очевидцы сообщают о прибытии большого числа "скорых" к месту митинга в центре Минска

Очевидцы сообщают о прибытии большого числа "скорых" к месту митинга в центре Минска

12:31 04.08.2020
В Украине более 60 медиков скончались от СOVID-19, семьи 12 из них уже получили выплаты от государства - Третьякова

В Украине более 60 медиков скончались от СOVID-19, семьи 12 из них уже получили выплаты от государства - Третьякова

19:57 03.08.2020
На Харьковщине переболевшие COVID-19 медики начнут получать выплаты из облбюджета в ближайшее время

На Харьковщине переболевшие COVID-19 медики начнут получать выплаты из облбюджета в ближайшее время

10:05 21.07.2020
Органы местного самоуправления устанавливают доплаты медикам в школах – Степанов

Органы местного самоуправления устанавливают доплаты медикам в школах – Степанов

12:44 18.07.2020
У восьми сотрудников Бердянской "скорой помощи" выявлен Covid-19

У восьми сотрудников Бердянской "скорой помощи" выявлен Covid-19

10:28 16.07.2020
Степанов: вопрос повышения зарплат медикам в школах должны решать местные громады

Степанов: вопрос повышения зарплат медикам в школах должны решать местные громады

10:26 14.07.2020
МИД проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика на Донбассе

МИД проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика на Донбассе

09:20 09.07.2020
Степанов: количество медиков среди больных COVID-19 сократилось до 7-8%

Степанов: количество медиков среди больных COVID-19 сократилось до 7-8%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

День Незвисимости считают праздником более 47% жителей Украины - опрос

Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность - опрос

"Слугу народа" на парламентских выборах готовы поддержать 25,5% украинцев – опрос

В Киевсовет проходят 5 партий, "Свобода" и "Партия Шария" сохраняют шансы

Одесситы вновь готовы поддержать на выборах мэра Труханова – опрос

За Кернеса готовы проголосовать во втором туре выборов мэра Харькова более половины горожан – опрос

Филатов выходит во второй тур выборов мэра Днепра – соцопрос

У Филатова наибольший антирейтинг среди возможных кандидатов в мэры Днепра - соцопрос

Украинский нардеп Гончаренко намерен поднять в ПАСЕ вопрос о политических узниках в Беларуси

МФО "За демократическую Беларусь" в Верховной Раде зарегистрирует заявление о непризнании результатов выборов президента Беларуси - нардеп Гончаренко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА