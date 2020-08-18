Более 40 профессиональных медассоциаций готовятся возродить Федерацию общественных медобъединений Украины

Киев. 18 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Более 40 профессиональных медицинских ассоциаций готовятся возродить созданную в 1998 году Федерацию общественных медицинских объединений Украины (ФОМОУ) для участия медобщественности в решении актуальных вопросов развития системы здравоохранения.

Как сообщил президент ФОМОУ Вячеслав Каминский во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", первый съезд ФОМОУ пройдет в Киеве 28 августа.

"Мы хотим объединить усилия для взаимодействия между Верховной Радой, профильным парламентским комитетом, Минздравом и существующими в Украине профессиональными врачебными ассоциациями, чтобы получить право на участие в создании и внедрении единых стандартов оказания медицинской помощи, социальной защиты медицинских работников", - сказал он.

Каминский при этом отметил, что "ФОМОУ основывается на тех организациях, которые основали федерацию". "Тогда их было 54, в настоящее время это 41 действующая организация. Федерация модернизуется и открыта всем профессиональным медицинским объединениям", - сказал он.

По словам Каминского, деятельность федерации будет направлена, в частности, на участие в решении актуальных вопросов профориентации, профобразования и трудоустройства медиков, в том числе за рубежом, внедрении конкурсной системы профессионального и должностного роста, поддержку развития медицинской науки, практики и медицинского образования, а также координацию и регулирование альтернативных методов и моделей частной медицины путем создания, внедрения и развития общественно-государственной системы лицензирования медицинской деятельности.

Каминский также сообщил, что одним из направлений деятельности ФОМОУ будет внедрение механизма индивидуальной лицензии врача, однако он подчеркнул, что это направление не является основным для деятельности федерации.

"На сегодня важных, определяющих вопросов достаточно много. Вопросы лицензирования или переаттестация врачей - это не основные вопросы", - сказал он.

В свою очередь член ФОМОУ Николай Проданчук отметил, что "федерация поставила задачу не просто поддержать своих членов – профессиональные ассоциации, но и максимально содействовать принятию и внедрению закона о самоорганизации медицинских профессий".

Своей стороны член ФОМОУ, народный депутат 8 созыва Верховной Рады Ирина Сысоенко подчеркнула, что федерация, являясь общественной организацией, объединяющей общественные профессиональные организации, "начнет обсуждение с медицинской общественностью этого будущего закона".

Она также отметила, что ФОМОУ будет инициировать создание реестра врачебных ошибок.

"Это бесценная информация, данные, на основе которых должно развиваться обучение врачей и медиков. К сожалению, в Украине пока такого реестра нет", - сказала она.

При этом генеральный секретарь ФОМОУ Андрей Ткаченко подчеркну, что в своей деятельности федерация будет опираться на международный опыт

"Все, что будет делать ФОМОУ, все это будет основано на принципах международных норм и стандартов", - сказал он.