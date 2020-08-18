Пресс-конференции

13:16 18.08.2020

Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность - опрос

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Киев. 18 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Более половины граждан Украины считают, что действующая власть не может им обеспечить безопасность. Таковы результаты социологического исследования, проведенного компанией ООО "Роботизированные телесистемы" 13-16 августа 2020 года и презентованные во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос "Как вы считаете, может ли действующая власть обеспечить безопасность гражданам Украины" 31,3% ответили, что может. В то же время 51,2% респондентов считают, что власть не может обеспечить безопасность, 17,5% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Согласно исследованию, 21,4% респондентов чувствуют себя в полной безопасности с учетом нынешней активности праворадикальных группировок, проведения ими незаконных акций, использования оружия, а также принимая во внимания последние случаи захвата заложников в Луцке и Полтаве. 10,5% скорее чувствуют себя в безопасности в этой ситуации. Скорее не чувствуют себя в безопасности и совсем не чувствуют себя в безопасности соответственно 27,6% и 28,8% опрошенных. Затруднились ответить 11,7% респондентов.

В ходе исследования было опрошено 3000 респондентов в возрасте 18+ во всех областях Украины кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,5%.

Теги: #безопасность #опрос #власть
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