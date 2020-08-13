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14:51 13.08.2020

В Киевсовет проходят 5 партий, "Свобода" и "Партия Шария" сохраняют шансы

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Киев. 13 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Пять политический партий прошли бы в Киевский городской совет, если бы выборы проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследований электоральных настроений в Киеве, проведенные компанией "Active Group" в августе и презентованные в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина".

Среди всех избирателей за партию "Удар" готовы проголосовать 16,5%, за "Слугу народа" 15,3%, за "Европейскую солидарность" – 14,7%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" – 7,2%, за "Победу Пальчевского" – 5,8%, за "Батькивщину" – 4,8%, партию Шария – 4,3%. Остальные политические силы, в том числе "Свобода" (3,4%) и "Голос" (2,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (1,0%), набирают менее 4%.

В то же время среди тех граждан, кто пойдет на избирательные участки и определился со своим выбором, 20,1% поддерживают партию "Удар". За "Слугу народа" готовы отдать свои голоса 18,7%, за "Европейскую солидарность" – 17,9%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" – 8,8%. 7,1% избирателей поддерживают политическую силу "Победа Пальчевского", 5,8% - "Батькивщину", 5,3% - партию Шария, 4,1% - "Свободу", 3,2% - "Голос", 2,5% - "Единство".

Такие партии как "Сила и честь", "Рідна країна", Радикальная партия Ляшко набирают соответственно 1,9%, 1,6%, 1,2%.

Затруднились ответить на вопрос 15,7%, не пойдут на выборы – 2,3%.

В то же время, самый большой антирейтинг в Киеве у партии "Оппозиционная платформа - За жизнь": на вопрос "За какую из политических сил вы бы ни в коем случае не проголосовали бы на выборах в горсовет" 15,9% респондентов ответили, что это партия ОПЗЖ. "Слугу народа" назвали 12,7% опрошенных, "Европейская солидарность" – 12,3%, "Удар" – 11,5%, Радикальная партия Олега Ляшко – 9,1%, Партия Шария – 8,5%, "Батькивщина" – 7,8%.

Ни в коем случае не проголосовали бы 6,4% опрошенных за партию "Голос", 5,6% - за "Свободу", по 2,8% - за "Единство" и "Победу Пальчевского".

Антирейтинг у таких партий как "Сила и честь" составляет 1,6%, "Рідна країна" – 1,3%, "Демальянс" – 1,0%, "Гражданская позиция" и "Народовластие" – по 0,7%, другая партия – 3%, затруднились ответить на вопрос 32,1%. Не пойдут на выборы 3,8%.

Во время проведения полевых исследований в Киеве 1-2 августа 2020 года было опрошено 1204 респондента методом индивидуального интервью. Ошибка выборки не превышает 2,8%.

Теги: #киевсовет #рейтинг
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