Пресс-конференции

12:14 12.08.2020

У Филатова наибольший антирейтинг среди возможных кандидатов в мэры Днепра - соцопрос

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Киев. 12 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наибольший антирейтинг среди возможных кандидатов в мэры Днепра имеет ныне действующий городской голова Борис Филатов, свидетельствуют результаты социологического опроса Центра общественного развития "Интеракция", проведенного 8-9 августа.

Согласно исследованию, презентованному на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, наибольший антирейтинг у действующего мэра Днепра Филатова – 41,2% голосов, лидера блока "Украинская перспектива" Александра Вилкула – 25,3% и депутата горсовета, лидера "Громадской силы" Загида Краснова – 16,2%.

Наименьший антирейтинг у главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко – 5,3%, у депутата Днепровского горсовета Сергея Никитина от "Оппозиционной платформы – За жизнь" – 6,9%.

Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face), было опрошено 1500 респондентов проживающих в городе граждан Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка исследования (погрешность) не превышает: 2,6% (для доверительной вероятности 0,95 и проценте ответов 50); 2,2% (для доверительной вероятности 0,95 и проценте ответов 25 и 75); 1,6% (для доверительной вероятности 0,95 и проценте ответов 10 и 90).

Теги: #мэр #днепр #выборы
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