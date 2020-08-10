Украинский нардеп Гончаренко намерен поднять в ПАСЕ вопрос о политических узниках в Беларуси

Киев. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Народный депутат Украины, член украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") заявляет о намерении поднять вопрос о политических узниках в Беларуси в ПАСЕ.

"На ближайшем заседании в ПАСЕ - обязательно буду поднимать вопрос о политических узниках в Беларуси", - сказал Гончаренко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве.

Народный депутат также считает, что Киев может стать площадкой для переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и оппозиции.