Пресс-конференции

14:52 05.08.2020

Власть готовится к использованию админресурса на выборах, считают в КИУ

3 мин читать

Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Офис президента и Кабинет министров готовятся применять административный ресурс до повышения результатов партии "Слуга народа" на местных выборах, заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

"Мы наблюдаем отдельные факты, которые можно характеризовать как подготовку к использованию или же использование административного ресурса на выборах", - сказал Кошель в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По его словам, последние несколько лет КИУ не наблюдал попыток использования административного ресурса со стороны власти, однако события июня-июля свидетельствуют о том, что данный метод, вероятно, будет использован на ближайших местных выборах.

Комитет избирателей отобрал 5 примеров, которые, по их мнению, свидетельствуют о будущем использовании политической коррупции для улучшения результатов партии власти на выборах.

"Во время выступления на собрании фракции "Слуги народа" по организации праймериз на должность киевского мэра, которые происходили при участии президента Украины, народный депутат Александр Дубинский заявил, что он обсуждал с главой государства уголовные дела против Виталия Кличко… Мы предостерегаем, что обсуждение народного депутата с президентом возможных предвыборных уголовных дел - это та история, которая имеет все признаки административного ресурса или политической коррупции", - сказал председатель КИУ.

Кошель также обозначил, что президент Владимир Зеленский 16 июля на брифинге заявлял, что кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах будут проверять сотрудники Службы безопасности и другие правоохранительные органы: "Я хочу подчеркнуть, что есть закон "О Службе безопасности Украины", где никоим образом не предусмотрена возможность проверки ни частных лиц, ни кандидатов на выборах".

В качестве третьего примера в Комитете избирателей привели слова руководителя Закарпатской обладминистрации Алексея Петрова, который заявил, что будет причастен к штабу партии, "проводить некий "шифтинг" людей, которые могут быть токсичными, иметь какой-то негативный бэкграунд, что помешало бы формированию нормального рейтинга партии". Кошель называет такие действия Петрова недопустимыми.

Четвертым примером возможного использования административного ресурса на местных выборах со стороны власти в интересах партии "Слуга народа" Комитет избирателей называет заявление первого заместителя председателя фракции политсилы в парламенте Александра Корниенко о том, что к отбору кандидатов в мэры от партии привлечен замруководителя Офиса президента Сергей Трофимов и команда Министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. "Фактически, слова Александра Корниенко - это явка с повинной", - добавил руководитель организации.

КИУ со ссылкой на СМИ говорит о том, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал, что подсчетом голосов на внутренних партийных праймериз занимались сотрудники Офиса президента.

"По мнению КИУ, такие заявления можно расценивать как подготовку к использованию административного ресурса на местных выборах. Привлечение ресурсов и возможностей Службы безопасности Украины, Офиса президента, отдельных министерств, местных государственных администраций или иных органов власти к проведению предвыборной агитации в период избирательного процесса может рассматриваться как использование административного ресурса и нарушение принципа равенства кандидатов. Избирательное законодательство запрещает кандидатам, занимающих должности в органах государственной власти, привлекать к предвыборной агитации или использовать для любой работы, связанной с проведением предвыборной агитации, подчиненных им лиц, служебный транспорт, связь, оборудование, помещения, другие о объекты и ресурсы по месту работы", - резюмировал Кошель.

Теги: #админресурс #киу #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:56 05.08.2020
Власть готовится к использованию админресурса на выборах, считают в КИУ

Власть готовится к использованию админресурса на выборах, считают в КИУ

14:17 05.08.2020
ЦИК направила Кабмину предложения по организации местных выборов в условиях пандемии Covid-19

ЦИК направила Кабмину предложения по организации местных выборов в условиях пандемии Covid-19

13:15 05.08.2020
Власть не готова к проведению выборов в условиях пандемии Covid-19 - председатель КИУ

Власть не готова к проведению выборов в условиях пандемии Covid-19 - председатель КИУ

12:12 05.08.2020
ЦИК обратилась в полицию из-за значительного количества изменений избирательных адресов в Одесской области

ЦИК обратилась в полицию из-за значительного количества изменений избирательных адресов в Одесской области

09:45 04.08.2020
В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента

В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента

15:48 03.08.2020
"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

12:28 03.08.2020
В рейтинге партий на выборах в горсовет Киева лидирует "Евросолидарность" и "Слуга народа"

В рейтинге партий на выборах в горсовет Киева лидирует "Евросолидарность" и "Слуга народа"

11:01 03.08.2020
За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

03:36 03.08.2020
У Трампа заявляют, что президентские выборы в США переноситься не будут

У Трампа заявляют, что президентские выборы в США переноситься не будут

12:36 02.08.2020
ЦИК Беларуси отказал в установке камер на участках за счет избирателей

ЦИК Беларуси отказал в установке камер на участках за счет избирателей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Компания TeleTrade будет защищать деловую репутацию после информационной атаки

"Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье – соцопрос

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан, электоральные настроения жителей Закарпатской области "

"Нацкорпус" обратился в общественный̆ совет при Минюсте с требованием снять с регистриции Партию Шария и ОПЗЖ

Пидлисецкий призвал расследовать конфликт интересов у экс-руководства "Укрэнерго" накануне решения о назначении главы компании

Филатов, Труханов и Колыхаев являются фаворитами на выборах мэров Днепра, Одессы и Херсона, "Слуга народа" доминирует среди партий в Одессе и Херсоне – опрос

Минздрав намерен включить диагностику вирусных гепатитов в Программу медгарантий

ЦОЗ совместно с ВОЗ готовит исследование о наличии иммунитета к COVID-19

С декабря 2019г вдвое выросло число украинцев, считающих необходимым проведение выборов в Раду и досрочных выборов президента – соцопрос

Мнения украинцев касательно предоставления ОРДЛО автономии для прекращения боевых действий разделились - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА