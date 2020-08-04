"Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье – соцопрос

Киев. 4 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В Верховную Раду в случае проведения в ближайшее время выборов проходят четыре политические партии – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", свидетельствуют результаты социсследования, проведенного компанией ООО "Роботизированные телесистемы".

Согласно обнародованным во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" результатам социсследования, если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за "Слугу народа" проголосовали бы 26,7% респондентов, которые уже определились и решили прийти на голосование.

"ОПЗЖ" набрала бы 21,8%, "Европейская солидарность" – 16,7%, "Батькивщина" – 6,9%.

Остальные партии не преодолевают 5-процентный проходной барьер на выборах в Раду. Так, партия Шария набрала бы 4,7%, "Сила и честь" – 3,6%, "Гражданская позиция" – 2,8%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,5%, "Сомопомощь" - 2%, ВО"Свобода" - 1,9%, "Голос" – 1,7% и "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,1%.

Остальные партии набрали менее 1% голосов опрошенных.

Кроме того, респондентам был задан вопрос, приняли ли бы они участие в голосовании, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье.

Так, 50,6% ответили, что точно пошли бы, 18,4% - что скорее да, 6,1% - скорее нет, 16,4% - точно нет, 5,3% затруднились ответить, а 3,3% отказались отвечать.

Телефонный опрос проводился 1-3 августа во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. В ходе исследования было опрошено 3 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет 2,5%.