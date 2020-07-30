"Нацкорпус" обратился в общественный̆ совет при Минюсте с требованием снять с регистриции Партию Шария и ОПЗЖ

Партия "Национальный корпус" от имени ряда общественных организаций обратилась в Общественный совет при Министерстве юстиции Украины с требованием снять с регистрации политические партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Партия Шария, заявил руководитель штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин.

"Сегодня мы обращаемся от имени ряда общественных организаций в Общественный совет при Минюсте с требованием о снятии с регистрации политические партии ОПЗЖ и Партия Шария. Мы требуем реакции от власти. Наши требования являются законными. В законе Украины есть четкие позиции о том, что запрещается существование политических партий, в программных принципах или действиях которых есть угроза для территориальной целостности или безопасности Украины", - отметил Жорин в четверг в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Руководитель штаба "Нацкорпуса" добавил, что речь идет не об избирательном процессе, а "о существовании Украины и ее будущем".

После массовых акций протеста против деятельности ОПЗЖ и Партии Шария в начале июля "Национальный корпус" обратился в СБУ и Министерство юстиции с требованием проверить деятельность этих партий на соответствие украинскому законодательству. Соответствующее обращение направлено также в Окружной административный суд Киева.