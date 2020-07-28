Минздрав намерен включить диагностику вирусных гепатитов в Программу медгарантий

Киев. 28 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министерство здравоохранения работает над включением диагностики вирусных гепатитов в Программу медицинских гарантий, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Тестирование быстрыми тестами по гепатиту В включено в ПМГ и предусмотрено, что семейный врач обязан проводить быстрые тесты на вирусные гепатиты В и С. Относительно диагностики – в настоящее время Минздрав работает над вопросом включения вирусной диагностики гепатитов в ПМГ на 2020 год отдельным пакетом",- сказал он.

"Мы хотим, чтобы в отдельный диагностический пакет входили диагностика и определение генотипов вирусного гепатита С. В настоящее время появляются новые схемы лечения, где используются препараты, действующие на все генотипы. Сейчас в Украине на регистрации пребывает новый препарат, который предусмотрен и является эффективным для лечения всех шести генотипов вирусного гепатита С. Определение генотипа - это недешевая процедура, поэтому необходимо, чтобы вопрос шел в комплексе – от быстрого теста до диагностики определения генотипа и назначения лечения – все это должно покрываться за государственный счет в рамках программы медгарантий",- добавил Ляшко.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время в Украине внедряется Глобальная стратегия по элиминации вирусных гепатитов.

"В ноябре 2019 года Украина присоединилась к Глобальной стратегии по элиминации вирусных гепатитов. Именно тогда утверждали государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции, СПИД, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года. Целью этой стратегии является предупреждение 90% новых случаев инфицирования вирусными гепатитами, диагностирование 90% вирусных гепатитов, а также обеспечение лечением 90% больных вирусными гепатитами В и С. Мы понимаем, что расходы на здравоохранение в случае внедрения стратегии элиминации вирусных гепатитов увеличится на 1,5%. Но эти расходы позволят сократить смертность от вирусных гепатитов до 2030 года на 5%, а также увеличить длительность жизни украинцев как минимум на 10%",- сказал Ляшко.

Замминистра также подчеркнул, что в Украину в 2020 году суммарно будет поставлено около 50 тыс. курсов лексредств для лечения вирусного гепатита С. По сравнению с 2019 годом таких курсов было 9 тыс., в 2018 году – 1,8 тыс.

В то же время, по словам Ляшко, на 5% сократился показатель иммунизации от гепатита В.

"Анализ показателей охвата прививками показал умеренное влияние пандемии COVID-19 на уровень охвата плановыми прививками в Украине. В частности, ежегодный показатель охвата иммунизации в среднем снизился на 5%. Самый низкий уровень охвата прививками от гепатита В в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях",- сказал он.

В свою очередь и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин подчеркнул, что в настоящее время в Украине 6,5% человек с гепатитом С от оценочного количества находятся под медицинским наблюдением.

"По данным ВОЗ, в мире только 9% лиц с хроническим вирусным гепатитом В и 20% с гепатитом С знают о своем диагнозе. В Украине по оценочным данным около 1,3 млн лиц инфицировано вирусным гепатитом С, под медицинским наблюдением из них только 87 тыс. чел. Таким образом, только 6,5% лиц от оценочного количества с вирусным гепатитом С имеют доступ к медицинской помощи. Относительно вирусного гепатита В – инфицировано около 560 тыс. лиц, из них под меднаблюдением - 23,6 тыс. (4,2%)", - сказал он.

Кузин отметил, что в рамках внедрения стратегии по элиминации для Украины был разработан сценарий элиминации вирусных гепатитов В и С. Сценарий определяет сколько лиц ежегодно должны проходить лечение, чтобы до 2030 года преодолеть проблему вирусного гепатита.

В то же время президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк подчеркнул, что количество больных с вирусными гепатитами в Украине значительно больше оценочного и может достигать 2 млн.

"Речь идет о большем количестве больных. 1,3 млн больных в Украине – это оценочные данные ВОЗ, по нашим исследованием их количество колеблется от 6,5% до 9% населения", - сказал он.