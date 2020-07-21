Пресс-конференции

13:08 21.07.2020

С декабря 2019г вдвое выросло число украинцев, считающих необходимым проведение выборов в Раду и досрочных выборов президента – соцопрос

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Киев. 21 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – С декабря минувшего года почти в два раза увеличилось число украинцев, считающих необходимым проведение выборов в Верховную Раду и досрочных выборов президента.

Такие данные всеукраинского социологическое опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 июля 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Отвечая на вопрос о том, считают ли они необходимым досрочные выборы в Верховную Раду, почти в два раза увеличилось с декабря прошлого года количество украинцев, которые считают необходимым проведение внеочередных выборов Верховную Раду. Так в декабре 2019 года за досочные парламентские выборы выступали 7,7% респондентов, в июле 2020 года – 15,3% респондентов.

В то же время "скорее да" этой позиции в декабре прошлого года говорили 15% опрошенных, а в июле 2020г – 21%.

Уменьшилось в сравнении с декабрем прошлого года количество тех, кто выступал против проведения досрочных выборов в Верховную Раду. Тогда "безусловно нет" досрочным выборам говорили 38,1% опрошенных, в июле же – 27,5%.

Что касается досрочных выборов президента Украины, то динамика похожая. В декабре 2019 года "безусловно да" досрочному проведению выборов президента говорили 6,8% опрошенных, в июле 2020 года – 13% респондентов.

В то время как за полгода снизилось количество тех, кто говорил "безусловно нет" необходимости досрочных выборов главы государства – 47,7% (декабрь 2019) и 32% (июль 2020).

"Скорее да" необходимости досрочных выборов президента в декабре прошлого года говорили 10% респондентов, и в июле – 17,3%.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, июль 2020" было опрошено 3035 респондентов ошибка выборки 1,1-1,9.

Теги: #соцопрос
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