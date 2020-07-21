Пресс-конференции

13:04 21.07.2020

Мнения украинцев касательно предоставления ОРДЛО автономии для прекращения боевых действий разделились - опрос

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Киев. 21 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинцы не однозначны во мнении относительно возможности предоставления автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Так, согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник данным всеукраинского социологическое опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 июля 2020 года, уверены, что "поддержали бы" или "скорее всего, поддержали бы" автономию в составе Украины неподконтрольных территорий Донбасса для прекращения боевых действий 42,7%, в то время как 39,0% скорее "не поддержали" либо "уверены, что не поддержали бы".

В региональном разрезе склонны к решению о предоставлении автономии ныне оккупированным территориям Донбасс (64,2%), Юг (59,2%), Восток (57,3%), и Центральный регион (41,6%), в то время как на западе Украине такое решение бы поддержали лишь 15,7% респондентов.

Позицию "скорее не поддержали бы" или "уверены, что не подержали бы" решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольных территорий Донбасса 66,9% респондентов Западной Украины, 38,2 – Центральной, 27,2% - на Востоке, 21,9 – на Юге и 17,5% на Донбассе.

Затруднились ответить в целом по Украине 18,3% респондентов.

Отвечая на вопрос о том, необходимо ли для достижения мира вести прямые переговоры с РФ, "безусловно да" ответили 38,0%, "скорее да" – 31,6%, "скорее нет" – 8,7%, "безусловно нет" – 12,1% опрошенных.

Больше всего тех, кто считает прямые переговоры с Россией необходимыми для достижения урегулирования конфликта на Востоке и Донбассе – "безусловно да" – на востоке 50,2 и на Донбассе 46,5% соответственно, в то время как "безусловно против" прямых переговоров с РФ для достижения мира выступает 20,7% респондентов на Западной Украине.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, июль 2020" было опрошено 3035 респондентов ошибка выборки 1,1-1,9%.

Теги: #опрос #автономия #ордло
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