За "Слугу народа" на выборах в Раду проголосовала бы почти треть избирателей, за ОПЗЖ – каждый пятый – соцопрос

Киев. 21 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то почти треть имеющего право голоса населения Украины поддержала бы партию "Слуга народа", в то время как за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 20,1% и за "Европейскую солидарность" - 15,7% процентов украинцев среди тех, кто определился со своим выбором и намерен голосовать.

Такие данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 июля 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Согласно опросу, если бы выборы в Раду проходили в ближайшую неделею, то за "Слугу народа" проголосовали бы 29,8% опрошенных, за "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 20,1%, "Европейская солидарность" – 15,7%, ВО "Батькивщина" – 9,6%, "Сила и честь" – 4,9%, "Гражданская партия" Гриценко – 3,0%. Остальные набрали меньше 3%.

Затруднились ответить 14,8% респондентов, не голосовали бы 12,5%.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, июль 2020" было опрошено 3035 респондентов ошибка выборки 1,1-1,9%.