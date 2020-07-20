Адвокаты Дугарь ходатайствуют о закрытии дела против нее

Киев. 20 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Защитники военной медсестры Яны Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, ходатайствуют о закрытии дела в отношении своей подзащитной ввиду отсутствия состава преступления в ее действиях.

"С целью заставить прокуратуру отреагировать на сообщение о результате мы подали ходатайство сегодня о закрытии этого уголовного производства в отношении Яны Дугарь при отсутствии в ее действиях состава преступления", - сказал адвокат Николай Ореховский на пресс-конференции "Как фальсифицировалось дело Шеремета. Итоги ознакомления с материалами" в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, по результатам рассмотрения этого ходатайства прокуратура должна предоставить постановление, в котором обосновать мотивы, почему они считают, что ходатайство не следует удовлетворять.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом, в отношении Дугарь суд отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Национальная полиция Украины призывала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета и их адвокатов не затягивать процесс ознакомления с материалами производства, чтобы суд мог быстрее начать рассмотрение дела.

Показанные на пресс-конференции записи доступны по ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=mOnrJk9mIZM

https://www.youtube.com/watch?v=OsdGkw8whgA

https://www.youtube.com/watch?v=zTFBrYPH4Ns

https://www.youtube.com/watch?v=U9wVB4fS-4U