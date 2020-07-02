Следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Семочко до 10 октября - адвокат Новиков

Киев. 2 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Печерский районный суд Киева поступил документ о том, что следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР) до 10 октября, заявил адвокат пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко Илья Новиков.

"Нам вчера же анонсировали намерение следствия продолжать вести расследование. В Печерский суд уже поступил документ о том, что следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Семочко до 10 октября, то есть еще на три месяца, поскольку необходимо произвести следующие следственные действия и далее прилагается список", - сказал Новиков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, следствие просит выполнить определение Печерского суда о доступе к документам, произвести осмотр носителя информации, получить определение Печерского суда про временный доступ к данным Счетной палаты, установить полный список лиц, которым может быть что-то известно об обстоятельствах назначения Семочко и действиях Божко (экс-глава СВР Егор Божко) в этой связи, произвести допрос Порошенко, произвести совместный допрос Порошенко и Божко, получить данные компьютерно-технической экспертизы, рассекретить документы, выполнить иные процессуальные действия.

"Это имеет измерение в часах, в днях и месяцах - они просят три месяца срок, - и это имеет измерение в деньгах. Реально, сейчас ГБР просит Печерский суд разрешить им потратить около 15 млн грн на то, чтобы продолжать заниматься расследованием дела о том, как Порошенко назначил Семочко. Я напоминаю, что в этом деле практически отсутствует спор о фактах: речь идет о подписании президентом указа", - подчеркнул адвокат.

Он сообщил, что в суде в четверг адвокаты предоставили копию ответа Счетной палаты, "который выбивает единственную почву из-под ног у следствия".

"Тем не менее, ГБР не хватает времени, не хватает денег, сейчас речь идет о том, чтобы продолжать заниматься этим делом и продолжать выпускать видео про то, что Порошенко к ним не является или является, но не так. Они хотят сейчас 15 млн грн минимум, это если они будут работать теми же примерно составами следственных групп в том же примерно графике, ничто им не мешает развернуться на более широкую ногу", - добавил Новиков.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 1 июля продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства в уголовном производстве о назначении замглавы Службы внешней разведки, в котором Порошенко является подозреваемым.

Суд продолжит заседание по избранию меры пресечения Порошенко 8 июля в 11.00.

Представители обвинения огласили ходатайство, в котором просили о личном обязательстве для Порошенко сроком на 8 суток до 10 июля, когда истекает срок расследования дела.Защита, изучив документы, обратила внимание на отсутствие даты в документе. "Это не ходатайство, а бумажка, непонятно где и как изготовленная", - заявил адвокат Игорь Головань.