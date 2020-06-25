Пресс-конференции

13:55 25.06.2020

Адвокаты и депутаты намерены не допустить затягивания и фальсификации расследования дела о подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке полицейских

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Адвокаты и народные депутаты Украины намерены не допустить затягивания и фальсификации расследования дела о подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке Киевской области полицейских и защиту интересов потерпевшей Нели Погребицкой.

"У Нели есть адвокаты, которые вступили в дело, потому что мы заинтересованы на сегодняшний день, чтобы это дело расследовалось объективно, непредвзято и, что самое главное, чтобы оно не было затянуто. Это знаковое дело, которое является приоритетным для адвокатов, и мы также ставим в приоритет защиту интересов Нели как потерпевшей", - сказала на пресс-конференции в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокат потерпевшей Татьяна Козаченко.

Адвокат, экс-народный депутат Елена Сотник отметила, что вызывает обеспокоенность затягивание экспертиз по данному делу. "Общая практика говорит о том, что подобные экспертизы в таких делах проводятся максимум за две недели. Уже прошел месяц, а у нас есть результаты отнюдь не всех экспертиз. Сейчас назначаются дополнительные, также очень важные, которые окончательно установят факт изнасилования. Для нас ключевым является наличие этих экспертиз на конец июля, когда будет продление избрания меры пресечения. Я очень надеюсь, что не будет никаких фальсификаций и подыгрывания другой стороне, и в ближайшее время экспертные учреждения предоставят нам результаты", - подчеркнула она.

Сотник также указала, что хронология событий началась не 24 мая, а мама Нели еще 13 мая подала заявление об угрозах одного из подозреваемых, и на это дело не было никакой надлежащей реакции. "Поэтому ГБР и прокуратура должны расследовать все эти события в хронологии. Потому что было или промедление, или сознательное прикрытие преступлений конкретного правоохранителя", - отметила она.

Адвокат заявила, что есть еще один фигурант в этом деле, и уже подано соответствующее заявление о совершении преступления в отношении малолетней сестры Нели, которую зовут Алла. "В отношении нее те же подозреваемые буквально за несколько часов до того, что произошло с Нелей, совершали незаконные действия как с несовершеннолетней. Фактически они ее выкрали и осуществляли следственные действия без каких-либо оснований. Это дело показывает, что в селах у людей вообще нет никаких возможностей себе защитить. Потому что полиция там единственная власть, они ее боятся, и не знают, как им быть, если даже от вышестоящих органов полиции нет никакой реакции", - сказала она.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина подчеркнула, что правоохранители должны срочно предоставить Нели Погребицкой физическую круглосуточную охрану, чего сторона потерпевшей требует от Нацполиции, МВД и СБУ.

"И под охраной мы подразумеваем не тревожную кнопку. Потому что отделение полиции в 130 км от места, где живет Неля. Также они говорят, что якобы охраняемое лицо должно обеспечить им "мягкий диванчик и питание". У меня вопрос: наша полиция будет охранять только тех, кто будет их вкусно кормить? Это нонсенс и недопустимо", - указала она.

Ее коллега по фракции "Слуга народа" Лада Булах отметила, что данное дело объединило различных депутатов, и они не закроют глаза на то, как происходит "слив" этого дела. "Это дело объединило все депутатские фракции и группы, объединило фракцию "Слуга народа". И когда спрашивают, почему во второй раз не была поддержана программа правительства, то ключевая точка в этом вопросе была поставлена именно этим делом и присутствием господина Авакова в нашем правительстве", - сказала она.

Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова в свою очередь отметила, что другие полицейские в этом участке в течение девяти часов 24 мая не сделали ничего, чтобы остановить незаконные действия своих коллег.

"Мы прекрасно понимаем, что система будет защищать систему, и будет покрывать своих. Мы после пресс-конференции с коллегами поедем в Министерство внутренних дел и будем там, пока Неле не будет обеспечена охрана", - заявила она.

Теги: #изнасилование #кагарлык #полиция #депутаты
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