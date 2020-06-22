Пресс-конференции

14:00 22.06.2020

Большинство жителей Украины считают себя европейцами - опрос

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Киев. 22 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Почти 60% жителей Украины считают себя европейцами, свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической компанией "Active Group".

"На вопрос, считаете ли вы себя европейцем? 43,4% респондентов ответили – да, точно считаю, 14,6% - скорее да, скорее нет – 13,6% и точно нет - 24,1%", - сказал глава социологической компании "Active Group" Александр Позний на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве.

Еще 4,3% опрошенных затруднились дать ответ на этот вопрос.

По словам эксперта, 64,5% граждан считают важным введение безвизового режима со странами Европейского Союза, при этом 72,3% не пользовались его возможностями.

25,7% респондентов считают "безвиз" очень важным, 38,8% - скорее важным, 18,8% - скорее не важным, 8,2% - категорически не важным.

Согласно исследованию, только 23,5% опрошенных воспользовались возможностью "безвиза" для поездок в страны Европейского Союза, 4,2% затруднились ответить на вопрос.

В ходе телефонного опроса, проведенного "Active Group" с 7 по 9 июня было опрошено 1 236 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий и Крыма. Исследование репрезентативно по возрасту, полу и месту проживания. Ошибка выборки не превышает 2,8%.

Теги: #опрос #принадлежность
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