Избирательная кампания на местных выборах уже фактически началась – Черненко

Киев. 9 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Избирательная кампания на выборах фактически началась до ее официального объявления, считает член неформального объединения экспертной инициативы "25 октября", политический эксперт, народный депутат 8-го созыва Александр Черненко.

"Фактически компания на местах уже идет. В основном кампания касается, безусловно, выборов городских голов больших городов, областных центров и по тому, как она начинается, мы видим довольно горячий старт", - сказал Черненко на онлайн-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он отметил, что уже активно идет "бордовая кампании" (реклама возможных кандидатов на рекламных щитах – ИФ), активно создаются именные партии.

Черненко прогнозирует, что "горячими точками" на предстоящих местных выборах будет практически каждый областной центр и столица Украины.

По его словам, на выборах в местных органы власти будут использоваться "черные технологии, технологии провокаций и политического троллинга".