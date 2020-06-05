Пресс-конференции

11:01 05.06.2020

На выборах президента за Зеленского проголосовали бы сейчас 40,9% определившихся украинцев, за Порошенко – 15,7% - опрос КМИС

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Киев. 5 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Если бы в настоящее время в Украине проходили президентские выборы, то 40,9% среди тех, кто определился с выбором, проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского.

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 по 30 апреля и презентованного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", за пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко готовы проголосовать 15,7% определившихся, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 9,2%, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 8,9%, за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 8,7%, за народного депутата, главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука – 6,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4%, за народного депутата от "Голоса" Святослава Вакарчука – 1,5%.

При это 4,8% определившихся респондентов готовы поддержать другого кандидата.

Среди всех опрошенных 28,9% проголосовали бы за Зеленского, 11,1% - за Порошенко, 6,5% - за Смешко, 6,3% - за Бойко, 6,2% - за Тимошенко, 4,5% - за Медведчука, 2,8% - за Ляшко, 1% - за Вакарчука, 3,4% - за другого кандидата.

При этом 14,1% от всех опрошенных не определились с выбором, 9,1% - не голосовали бы, 3,4% испортили бы бюллетень, 2,6% - отказались ответить.

Опрос КМИС проводился с 26 по 30 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1500 интервью.

Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% - для показателей близких к 25%, 1,7% - для показателей близких к 10%, 1,1% - для показателей близких к 5%.

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Интерфакс-Украина
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