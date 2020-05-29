Бахматюк уверен своей правоте и бесперспективности обращений о его выдаче после решения ВАКС о заочном аресте

Киев. 29 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Владелец "Укрлендфарминга" Олег Бахматюк уверен в своей правоте и незаконности действий правоохранителей в деле принадлежавшего ему VAB Банка, поэтому готов к обращениям о его выдаче после решения апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о заочном аресте и уверен в их бесперспективности.

"Они уже обращались к Интерполу, но Интерпол отказал и ответил, что мое местонахождение известно, есть правовые конвенции между государствами, обращайтесь туда. Если хотят обратиться к Австрии за экстрадицией – пусть обращаются, в чем проблема? Уверен, что мы выиграем!" – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" по телефону в пятницу.

В то же время Бахматюк подчеркнул, что такое решение ВАКС значительно остановит инициированный им мирный процесс по реструктуризации долга.

"Мы готовы к любым следственным действиям, но согласно международным нормам. Фундамента дела нет, результатов ноль. Просто убеждаемся, что потенциальное решение вопроса никому не нужно, тем более Сытнику и НАБУ, которые делают бесконтрольные вещи, пользуясь своей безнаказанностью", – подчеркнул бизнесмен.

По его словам, какие-либо следственные действия по делу отсутствуют, а НАБУ вместо расследования деятельности чиновников, занимается прессингом компаний и люде из холдинга, пользуясь ограниченностью публичных выступлений из-за карантина.

Экс-владелец банка также уточнил, что обжалует действия судей ВАКС в Высшем совете правосудия, подчеркнув, что в идентичных делах экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-главы администрации президента Андрея Клюева апелляционная палата ВАКС отказала в применении мер пресечения в виде содержания под стражей.

Бахматюк добавил, что обратится в Европейский суд по правам человека, однако с сожалением отметил, что его решение появится не ранее, чем через полтора-два года.

Комментируя реакцию госорганов Украины на свое предложение о реструктуризации долга, бизнесмен сообщил, что положительно отреагировал лишь Фонд гарантирования вкладов физлиц, так как это позволило бы ему получить значительно больше средств за активы выведенных с рынка банков, чем по существующей процедуре. Ответы других госорганов на предложение о реструктуризации по-прежнему отсутствуют, констатировал экс-владелец VAB Банка и банка "Финансовая инициатива".

Он также добавил, что принятие решение ВАКС и отказ от предложенного мирного пути урегулирования спора ухудшаепт экономические перспективы "Укрлендфарминга", которого и без того испытывает сложности из-за вызванного коронавирусом кризиса.

"Я получил три "бонуса" – в карантине, в розыске, и в эмиграции. Но ничего, мы уже привыкли жить в кризисе: посеялись, теперь идем к сбору урожая", – подытожил Бахматюк.

Как сообщалось, 15 апреля ВАКС сначала отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в избрании для Бахматюка меры пресечения в виде заочного ареста в деле о полученном этим банком в 2014 году стабилизационном кредите Нацбанка, однако 28 мая апелляционная палата ВАКС пересмотрела это решение.

НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать VAB банк. К началу октября 2014 года этот банк по размеру активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 166 действовавших в стране. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги на длительный срок, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 11 ноября 2019 года по подозрению в завладении средствами стабкредита VAB банку задержали семь человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники НБУ, VAB банка и связанных с экс-владельцем банка компаний, однако затем отпустили их под залог.

В конце ноября МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталью Василюк, которые на момент следственных действий были за рубежом и остаются там сегодня.

Владелец "Укрлендфарминга" предлагает добровольное урегулирование проблемной задолженности VAB Банка и банка "Финансовая инициатива" путем реструктуризации на пять лет. По его словам, это позволит получить государству 8 млрд грн (по 4 млрд грн по каждому банку), из которых первый платеж в сумме 1 млрд грн сразу в 2020 году и еще 0,5 млрд грн на ЭСКРОУ счет. По его мнению, это выгодная для государства сделка, так как стабкредит был выдан на 1,2 млрд грн, а Фонд гарантирования вкладов физлиц получил при реализации активов VAB банка всего 230 млн грн.

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов Украины. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз".