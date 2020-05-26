Пресс-конференции

15:10 26.05.2020

43,3% киевлян считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении, 35,4% - что неправильно развивается ситуация в Киеве – опрос "Социса"

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Киев. 26 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 43,3% киевлян считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении, 30% - что в чем-то направление правильное, а в чем-то нет, и еще 17,8% считают, что ситуация в стране движется в правильном направлении.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного в Киеве с 8 по 20 мая Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" и презентованного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", 35,4% жителей столицы считают, что ситуация в городе развивается в неправильном направлении, 31,8% - что в чем-то направлении правильное, а в чем-то нет, а 23,3% считают, что ситуация в Киеве движется в правильном направлении.

Хуже всего респонденты в Киеве оценили экономическое положение в стране (73,2% видят ухудшение), уровень безработицы (71,4%), уровень жизни населения (69,8%), уровень коммунальных тарифов (56,3%).

10,3% видят улучшение с достижением мира в Украине, 52% - не видят изменений, 30,6% увидели ухудшение. 9,6% считают, что улучшилось медицинское обслуживание в стране, 26,3% не видят изменений, 50,4% - увидели ухудшение. 8,4% отметили улучшение в борьбе с коррупцией, 48,3% считают, что без изменений, 33,9% - указали на ухудшение ситуации с этим.

Тема коронавируса очень важна для 49,2% опрошенных жителей столицы, для 15,1% - весьма важна, для 19,2% - умеренно важна, для 6,4% - мало значима, и для 8,3% - совсем не важна.

73,5% киевлян чаще всего получают информацию с новостных сайтов в Интернете, 61,9% - из социальных сетей, 52,8% - с общенационального и регионального телевидения, 17,3% - от друзей, коллег, родственников, знакомых и соседей.

Среди телеканалов киевляне больше всего смотрят "1+1" – 31%, ICTV – 21,5%, "Украину" – 19,1%, "Интер" – 14,9%, "112 Украина" – 13,7%, "Прямой" – 11,8%, СТБ – 10,9%, News One – 9,3%, "24 канал" – 8,2%, остальные телеканалы смотрят меньше 7%.

При этом исследовании было опрошено 4000 респондентов путем телефонного опроса. Оно было проведено во всех 10 административно-территориальных районах Киева. Статистическая погрешность исследования 1,9%.

Теги: #киев #соцопрос #развитие
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