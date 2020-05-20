Пресс-конференции

18:56 20.05.2020

Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

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Киев. 20 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по так называемым «пленкам Байдена» после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, а глава государства на пресс-конференции сам подтвердил заинтересованность в этом деле, заявляет адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков.

«Уголовное производство по так называемым пленкам Байдена было возбуждено сегодня ночью… что само по себе по делам, касающимся событий четырехлетней давности, говорит о каком-то отдельном интересе по этому вопросу руководства Офиса генерального прокурора», - сказал адвокат в среду на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

Он добавил: «По информации, которую мы будем стараться уточнить и проверить, это было сделано после разговора генерального прокурора Венедиктовой с Зеленским».

Адвокат утверждает, что заявлениями по этому поводу на пресс-конференции президент подтвердил свою заинтересованность в данном вопросе.

«Своими заявлениями о том, что он (Зеленский) уверен, что приговор Порошенко – это вопрос времени и что можно квалифицировать действия по статье о госизмене, президент Зеленский впервые публично обозначил свою позицию… как человека, который непосредственно координирует и непосредственно заинтересован в этих производствах», - отметил Новиков.

Говоря о содержании аудиозаписей, Новиков выразил убеждение в том, что «там нет никакого состава преступления».

«Переговоры такого же содержания происходят в течение всех последних лет и в период, когда Зеленский возглавляет Украину… это обычная практика», - пояснил Новиков.

Что касается якобы злоупотреблений и хищений, то, как утверждает адвокат, «вполне очевидно, что их там тоже не было».

По его словам, защита Порошенко будет пытаться установить источник происхождения этих записей.

«Он (источник записей – ИФ) мог быть и с американской стороны. Но заявления Зеленского и поведение Офиса президента, поведение генерального прокурора говорят в пользу версии том, что запись могла вестись с украинской стороны, что представляет собой колоссальную проблему и может вести к подрыву возможности вести доверительные разговоры… с любыми иностранными партнерами», - рассказал адвокат.

В свою очередь адвокат Игорь Головань отметил, что важным моментом является то, по каким статьям УК Офис генпрокурора открыл дело. В частности, по его словам, речь не идет о разглашении гостайны, тайны переписки, незаконного прослушивания.

«Те люди, которые регистрировали уголовное производство, можно так подумать, очень боятся выйти именно на Офис президента как источник всей этой истории»,- выразил мнение Головань.

На самой же пресс-конференции Зеленский, как утверждает адвокат, «озвучил фактически заказ» на открытие дела.

«Наряду с нашим обращением о заведомо неправдивом сообщении о преступлении, мы также будем настаивать на том, чтобы по факту вчерашней пресс-конференции (народного депутата Андрея Деркача, на которой были озвучены аудиоматериалы о якобы давлении Байдена на Порошенко, на основании чего Офис генпрокурора и открыл уголовное производство – ИФ), а также по факту сегодняшних действий, когда на пресс-конференции президента его высказывания можно толковать … как попытку создать впечатление, что опубликованные выдумки были достоверные (были открыты дела – ИФ)… Эти действия в комплексе больше похожи на государственную измену», - заявил Головань.

В свою очередь присутствующая на пресс-конференции народный депутаты Украины (фракция «Европейская солидарность»), глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе добавила: «Сегодня… после пресс-брифинга президента Зеленского… у нас есть все основания считать, что он и его команда причастны к этой диверсии против Украины… Эта диверсия, провокация направлена на несколько основных вещей: они бьют в самое сердце международной поддержки Украины… пытаются разрушить двухпартийную помощь, которую нам оказывали США, они пытаются вовлечь Украину во внутреннеполитические избирательные процессы в РФ».

19 мая, Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что внес в Единый реестр досудебных расследований информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача, который накануне обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Теги: #новиков #порошенко #байден
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