Вспомогательная репродуктивная медицина в Украине нуждается в законодательном регулировании - мнение

Киев. 19 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Вспомогательная репродуктивная медицина в Украине, в частности суррогатное материнство, нуждаются в законодательном регулировании, считает адвокат, специалист в области репродуктивного права Елена Бабич.

В ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник она отметила, что подзаконных актов, регулирующих эту сферу, на сегодняшний день уже недостаточно и назрела необходимость принятия отдельного закона. "Нельзя говорить, что в Украине суррогатное материнство не урегулировано. В Семейном кодексе есть статья, которая разрешает и регламентирует возможность использования суррогатного материнства в Украине, существует приказ Минздрава №787, который регламентирует использование вспомогательных репродуктивных технологий и суррогатное материнство. Проблема в том, что большинство моментов необходимо урегулировать на уровне закона, а не подзаконного акта, необходимо урегулировать и внедрять административную и уголовную ответственность за нарушения в этой сфере", - сказала она.

Как пояснила юрист, с точки зрения украинского законодательства сурогатное материнство - это методика лечения бесплодия, которая возможна при наличии ряда условий: пребывания супружеской пары, у которой есть показания к такому методу, в зарегистрированном браке; прямые медицинские показания для женщины; генетическая связь между рожденным ребенком и обеими родителями, либо одним из них. "Исходя из этого, нельзя называть суррогатное материнство торговлей людьми", - подчеркнула Бабич.

По ее словам, назрел также вопрос лицензирования посредников при суррогатном материнстве. "Необходимо установить требования, чтобы это были зарегистрированные юрлица, чтобы они придерживались требований и действующего законодательства, что сделает невозможной деятельность всех недобросовестных посредников", - сказала юрист.

Вице-президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины (УАРМ) Валерий Зукин в свою очередь отметил, что соответствующий законопроект уже разработан и подан на рассмотрение профильного комитета ВР.

"Наша ассоциация совместно с юристами разработала законопроект в соответствии с лучшими международными стандартами, который прошел экспертную комиссию парламента", - сказал он.

Президент УАРМ профессор Александр Юзько добавил, что это не первая попытка объединения провести такую законодательную инициативу. "Это должно быть законодательство не только о суррогатном материнстве, этот закон называется "О вспомогательных репродуктивных технологиях" и начинает свою историю с 2012 года, когда благодаря нашим усилиям Верховная Рада приняла закон №8282. Но его ветировал Янукович", - сказал он.

Как подчеркнул Юзько, разработанный УАРМ законопроект предлагает, в частности, установить, что срок пребывания генетических родителей в браке должен быть не менее года, что позволит отфильтровать фиктивные браки. Кроме того, все условия программы суррогатного материнства должны прописываться в договоре.

Комментируя ситуацию с рожденными по программе суррогатного материнства детьми, которых из-за пандемии генетические родители не могут вывезти из Украины, Елена Бабич отметила бездеятельность государства в этом вопросе.

"В этом форс-мажоре решений не было. Нерешенным со стороны государства является юридический статус этих детей, их пребывание на территории Украины, поскольку срок пребывания в роддоме - не более 28 дней, а потом судьба этих детей остается вне внимания. Никто из госорганов не урегулировал этот вопрос", - подчеркнула юрист.

Со своей стороны главный врач медицинского центра "Родынне джерело IVMed" (Киев) Галина Стрелко добавила, что клиники репродуктивной медицины совместно с УАРМ обратились к ряду государственных инстанций с просьбой предоставить родителям таких детей возможность пересечь границу.

"Когда в марте закрыли страну на карантин ассоциация предоставила рекомендации клиникам. Потом мы обратились в ряд госинстанций, но только Министерство иностранных дел ответило на обращения и прописало алгоритмы, как через посольства и консульства можно это сделать. Некоторые страны воспользовались порядком и смогли забрать детей",- сказала она.