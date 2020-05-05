Пресс-конференции

15:53 05.05.2020

В инициативе "25 октября" заявляют о возможности проведения досрочных парламентских выборов одновременно с местными весной 2021 года

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Киев. 5 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Возможность проведения весной 2021 года одновременно местных выборов и досрочных парламентских, допускает член неформального объединения экспертной инициативы "25 октября", политконсультант, директор Института профсоюзного движения Михаил Чаплыга.

"Идея о совместных выборах весной вполне возможна", - сказал Чаплыга в ходе онлайн-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, отвечая на вопрос, возможен ли перенос местных выборов на следующий год.

По словам эксперта, идея проведения весной одновременно местных выборов и досрочных парламентских "гуляет в высоких кабинетах, но пока в СМИ не попадала".

Он отметил, что, как правило, явка избирателей на местных выборах ниже, чем на национальных.

"Но поскольку осенью, по моим прогнозам, возможен серьезный социально-экономический и политический кризис, то в таком случае… явка может быть очень высокой, что может очень сильно расстроить ключевые партии. Поэтому во избежание разгрома… может быть принято какое-то решение", - отметил Чаплыга.

Согласно законодательству выборы в местные органы власти в Украине пройдут в последнее воскресенье октября (25 октября – ИФ).

Теги: #эксперты #выборы #местные
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