40% украинцев считают, что женщины мало представлены в политике

Киев. 5 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Почти 40% украинцев считают, что женщины мало представлены в отечественной политике, 30-35% считают, что они недостаточно представлены в правоохранительных органах и науке, 26% - в армии, 19% - в бизнесе, на что чаще указывают именно респонденты женского пола.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в конце февраля, около трети украинцев считают, что женщины много представлены в таких сферах, как медицина и образование.

Около половины опрошенных согласны с утверждением, что в Украине сегодня не хватает партии, представляющей интересы женщин. Столько же убеждены, что женщины недостаточно представлены в правительстве, Верховной Раде и местной власти. С упомянутыми тезисами чаще соглашались представители старшего поколения и женщины.

82% украинцев поддерживают то, что женщины идут в политику, 12% придерживаются противоположного мнения.

"Несмотря на это, в вопросах лидерства и принятии взвешенных решений ответы распределились следующим образом: более 40% опрошенных преимущественно выбирали средневзвешенный ответ о том, кому лучше, мужчинам или женщинам, удается занимать лидерскую позицию и принимать решения. Зато, в сравнении прямых ответов, предпочтение респонденты все же оказывали мужчинам, особенно, когда речь шла о сфере политики", - отмечают социологи.

При этом опрошенные чаще всего соглашались с тем, для эффективной работы народным или местным депутатом пол не имеет особого значения.

"Несмотря на то, что относительное большинство соглашались, что эффективно выполнять обязанности городского или сельского головы, председателя областной государственной администрации, министра, премьер-министра и президента Украины могут как мужчины, так и женщины, все же несколько чаще опрошенные отмечали, что эффективными здесь будут мужчины", - указали социологи.

Опрос был проведен группой "Рейтинг" 21-25 февраля 2020 года. Было опрошено 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.