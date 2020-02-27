Пресс-конференции

18:36 27.02.2020

Участники акции протеста медиков #будькакНина заявляют о закрытии больниц под видом медреформы

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Киев. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Участники акции протеста медиков #будькакНина заявляют о закрытии больниц под видом реформирования системы здравоохранения Украины.

Об этом сообщил заместитель главы движения #будькакНина Антон Гура на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в четверг.

Организаторы акции также заявили о требовании, в частности, провести парламентские слушания с участием медработников со всей страны о механизме внедрения медицинской реформы, создать формулу распределения прибыли, определив, какая часть дохода медучреждения будет направляться на оплату труда медицинских работников, а также вернуть долевую пенсию после 25 лет медицинского стажа.

По его словам, реформа первички настроила против реформы медицинских сестер, которые теперь опасаются начала второго этапа медреформы.

"С 1 апреля все реформируется и медицины, которая была раньше, больше не будет", - сказал он.

Как напомнил Гура, первая акция протеста собрала около тысячи медработников по всей Украине.

Заместитель главы движения Оксана Слободянюк заявила о недовольстве медиков низкими зарплатами. "Если не пересмотреть зарплату, то некому будет работать. Реформу нужно пересмотреть", - констатировала она.

В свою очередь, участник акции Анатолий Якименко предположил, что в ходе реформы в регионах Украины "оставят только опорные больницы, остальные закроют".

Он также выразил мнение, что автономизация коммунальных больниц (перевод в некоммерческое коммунальное предприятие, КНП - ИФ) создала угрозу закрытия этих больниц или передачи их в концессию.

При этом Гура подчеркнул, что руководители коммунальных больниц самовольным решением снижают зарплаты медицинскому персоналу, заставляя их подписывать согласие на работу за "минималку".

Он также обратил внимание на проблему некорректного составления коллективных договоров, что создает возможность снижать зарплаты медработникам, и отсутствие действующего профсоюза медицинских работников.

Теги: #протест #медреформа
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